***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -115.476.802 204.351.140 -2.811.155 -70.835.927 856.335.598 -416.886.094 118.703.224 107.840.389 -89.864.325 951.904.088 723.978.161 1.675.882.249Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-86.545.916 89.864.325 3.318.409 3.318.409Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-130.966.969 -130.966.969 -26.709.475 -157.676.444Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-754.730 65.672.019 -85.337.453 -20.420.164 15.095.743 -5.324.421Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 -100.875.118 -100.875.118Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-21.921.971 38.278.200 21.921.971 -21.921.971 16.356.229 16.356.229Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması8.684.077 8.684.077 2.341.467 11.025.544Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış52.298.393 -53.843.497 -398.806 64.999.812 63.055.902 -69.031.245 -5.975.343Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)77.346.455 3.879.140 81.225.595 81.225.595Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -137.398.773 0 242.629.340 0 0 0 0 0 0 -3.565.885 0 0 0 0 0 0 6.510.528 0 974.306.010 0 0 0 -556.067.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.105.529 0 0 0 73.056.391 -130.966.969 0 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 -137.398.773 0 242.629.340 0 0 0 0 0 0 -3.565.885 0 0 0 0 0 0 6.510.528 0 974.306.010 0 0 0 -556.067.044 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144.105.529 0 0 0 73.056.391 -130.966.969 0 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-130.966.969 130.966.969 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-298.607.810 -298.607.810 -198.845.432 -497.453.242Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.072.553 413.706.606 -176.503.972 236.130.081 116.620.885 352.750.966Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 -1.548.139 -1.548.139Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)135.959.300 38.594.119 -135.959.300 135.959.300 174.553.419 174.553.419Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması1.626.484 1.626.484 7.835.874 9.462.358Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-4.077.400 22 26.527.911 10.199.359Diğer Borçlar100.395.911 84.021.171İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 8.923.033 13.476.873İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 91.472.878 70.544.298Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.623.780 12.516.981Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 1.241.964 17.714.133Kısa Vadeli Karşılıklar30.532.496 21.964.689Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar22 6.492.359 6.063.064Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 24.040.137 15.901.625Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler23 51.755.647 23.723.458ARA TOPLAM4.055.304.090 1.579.020.677Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler36 470.651.594 0TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.525.955.684 1.579.020.677UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 2.665.506.800 3.266.985.412Diğer Borçlar67.150.863 10.531.966İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar11 67.150.863 10.531.966Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler19 4.906.242 657.739Türev Araçlar10.908.822 2.879.070Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.192.359 6.261.221Uzun Vadeli Karşılıklar157.980.362 122.503.329Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 13.915.592 14.374.643Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar20 144.064.770 108.128.686Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 421.595.509 549.636.268TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.331.240.957 3.959.455.005TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER7.857.196.641 5.538.475.682ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.088.285.190 973.157.167Ödenmiş Sermaye24 325.888.410 325.888.410Sermaye Düzeltme Farkları24 34.659.630 34.659.630Geri Alınmış Paylar (-)24 -1.439.473 -137.398.773Paylara İlişkin Primler (İskontolar)24 281.223.459 242.629.340Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.205.310 2.944.643Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.638.438 -3.565.885Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)24 -4.638.438 -3.565.885Diğer Kazançlar (Kayıplar)24 2.433.128 6.510.528Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)655.441.600 418.238.966Yabancı Para Çevrim Farkları24 1.388.012.616 974.306.010Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)24 -732.571.016 -556.067.044Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler24 7.979.263 144.105.529Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları24 85.345.421 73.056.391Net Dönem Karı veya Zararı24 -298.607.810 -130.966.969Kontrol Gücü Olmayan Paylar460.897.380 544.799.533TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.549.182.570 1.517.956.700TOPLAM KAYNAKLAR9.406.379.211 7.056.432.382Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat25 1.527.806.842 1.387.448.668Satışların Maliyeti25 -1.415.765.469 -998.709.339TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)112.041.373 388.739.329Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı25 101.348.804 53.525.627Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti25 -7.370.202 -5.175.043FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)93.978.602 48.350.584BRÜT KAR (ZARAR)206.019.975 437.089.913Genel Yönetim Giderleri26 -307.454.005 -213.718.279Pazarlama Giderleri26 -89.210.140 -82.587.247Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler28 140.909.775 89.528.396Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler28 -123.669.372 -87.838.159ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-173.403.767 142.474.624Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler29 70.254.342 47.490.068Yatırım Faaliyetlerinden Giderler29 -2.406.771 -366.851TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri10 -7.207.139 -6.304.997Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar19 -29.791.137 29.780.093FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-142.554.472 213.072.937Finansman Gelirleri30 128.281.532 80.137.833Finansman Giderleri31 -708.814.151 -427.620.223SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-723.087.091 -134.409.453Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri225.633.849 -23.266.991Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 -6.069.120 -45.306.686Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 231.702.969 22.039.695SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-497.453.242 -157.676.444DÖNEM KARI (ZARARI)-497.453.242 -157.676.444Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-198.845.432 -26.709.475Ana Ortaklık Payları33 -298.607.810 -130.966.969Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 -1,02400000 -0,53560000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 -1,02400000 -0,53560000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-1.072.553 -754.730Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-1.072.553 -754.730Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar353.823.519 -4.569.691Yabancı Para Çevrim Farkları530.327.491 80.767.762Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları24 -176.503.972 -85.337.453DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)352.750.966 -5.324.421TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-144.702.276 -163.000.865Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-82.224.547 -11.613.732Ana Ortaklık Payları-62.477.729 -151.387.133http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917728BIST