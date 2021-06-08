***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler325.888.410 34.659.630 -137.398.773 242.629.340 -3.565.885 6.510.528 974.306.010 -556.067.044 144.105.529 73.056.391 -130.966.969 973.157.167 544.799.533 1.517.956.700Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler-130.966.969 130.966.969 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)-131.027.331 -131.027.331 -43.226.620 -174.253.951Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-84.008 144.552.444 -74.754.291 69.714.145 31.534.687 101.248.832Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)2.696.081 -254.334 19.271.532 -2.441.747 2.441.747 21.713.279 21.713.279Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış-1.626.900 -66.620 1.459.633 -233.887 -6.995.055 -7.228.942Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları-1.439.473 1.439.473 1.439.473 1.439.473Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması-576.443.801 639.857.813 -8.105.908 8.105.908 63.414.012 -41.258.143 22.155.869Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış75.844.230 17.922.592 151.965.231 245.732.053 112.833.770 358.565.823Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler325.888.410 34.659.630 0 0 0 0 0 357.067.689 0 0 0 0 0 0 -4.692.313 0 0 0 0 0 0 2.433.128 0 869.369.545 0 0 0 -116.307.663 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16.356.474 0 0 0 -51.751.777 -184.656.530 0 1.248.366.593 472.635.912 1.721.002.505Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI62.754.262 71.105.254Dönem Karı (Zararı)-274.744.868 -174.253.951Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)-274.744.868 -174.253.951Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler348.191.813 292.414.545Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 89.329.244 111.295.582Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler28.161.515 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler20.542.741 41.296.168Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler21 1.826.510 946.213Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler18.716.231 40.349.955Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler72.457.230 72.906.669Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-16.716.628 -8.140.076Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler89.173.858 81.046.745Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler169.942.128 74.984.866Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-475.650 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-475.650 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler18 4.922.136 4.173.036Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23.298.784 -21.174.717Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-5.711.745 -8.457.989Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-5.711.745 -8.457.989Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler26 -73.815.988 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler19.541.418 17.390.930İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-30.006.422 -46.057.691Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.297.711 21.342.441İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.297.711 21.342.441Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-21.547.490 30.165.815Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler2.461.047 2.720.481Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler66.290.140 -10.506.348İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)66.290.140 -10.506.348Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlardaki Artış (Azalış)-644.448 -49.603.759Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)1.733.601 6.761.849Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)38.116.559 -6.169.523İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-113.118.120 -40.768.647Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-123.583.858 -28.012.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)10.465.738 -12.755.734Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları43.440.523 72.102.903Ödenen Faiz-1.438.893 -831.801Alınan Faiz13.915.733 2.909.916Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler21 -195.694 -443.554Vergi İadeleri (Ödemeleri)7.032.593 -2.632.210YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI765.452.135 -118.914.965Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri764.853.400 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğurmayan Satışlara İlişkin Nakit Girişleri254.969.532 4.727.135Bağlı Ortaklıklarda İlave Pay Alımlarına ilişkin Nakit Çıkışları0 -10.082.842İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları0 -6.559.600Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.283.133 15.407.519Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri15.283.133 15.407.519Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-179.628.837 -112.158.736Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -72.030.443 -109.435.929Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları17 -107.598.394 -2.722.807Verilen Nakit Avans ve Borçlar-86.339.644 -5.386.300Alınan Faiz2.800.895 5.230.160Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-6.486.344 -10.092.301FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI35.444.306 156.996.105Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri50.560.152 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.439.473 21.713.279Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri564.297.871 619.943.182Kredilerden Nakit Girişleri9 465.631.402 369.943.182İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri9 98.666.469 250.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-552.292.304 -402.909.668Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -432.514.863 -252.909.668İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları9 -119.777.441 -150.000.000İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış8.852.997 -8.280.602Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları9 -10.366.058 -5.573.478Ödenen Faiz-6.246.782 -27.051.834Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-20.801.043 -40.844.774YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)863.650.703 109.186.394Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi44.771.605 5.963.488NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)908.422.308 115.149.882DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ7 852 Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri7 1.898.206.427 991.689.962Finansal Yatırımlar8 13.570.243 7.083.899Ticari Alacaklar175.338.350 172.688.680İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar10 175.338.350 172.688.680Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar294.445.106 271.362.700Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar6 23.094.745 21.559.829Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar11 271.350.361 249.802.871Diğer Alacaklar194.410.990 55.526.870İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 16.070.569 35.151.618İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 178.340.421 20.375.252Stoklar12 97.354.409 99.815.456Peşin Ödenmiş Giderler13 180.476.199 79.513.340Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar30 6.271.986 12.624.818Diğer Dönen Varlıklar55.427.860 57.423.875ARA TOPLAM2.915.501.570 1.747.729.600Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar32 862.751 1.141.761.142TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.916.364.321 2.889.490.742DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar8 8.146.247 8.146.247Diğer Alacaklar78.853.691 114.735.726İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar6 67.651.135 59.581.144İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar11.202.556 55.154.582Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar18 261.785.477 247.782.597Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller14 554.174.000 554.174.000Maddi Duran Varlıklar15 2.028.551.118 1.842.057.780Kullanım Hakkı Varlıkları16 769.001.754 703.412.230Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.065.109.186 2.724.092.819Şerefiye17 131.113.739 117.825.709Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 2.933.995.447 2.606.267.110Peşin Ödenmiş Giderler13 17.127.836 23.748.929Ertelenmiş Vergi Varlığı30 262.185.658 278.174.854Diğer Duran Varlıklar22.023.143 20.563.287TOPLAM DURAN VARLIKLAR7.066.958.110 6.516.888.469TOPLAM VARLIKLAR9.983.322.431 9.406.379.211KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar9 680.504.311 648.213.253Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları9 3.052.836.854 2.822.017.458Ticari Borçlar300.680.198 234.390.058İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar10 300.680.198 234.390.058Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar135.961.164 136.605.612Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar11 135.961.164 136.605.612Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 28.261.512 26.527.911Diğer Borçlar101.773.152 100.395.911İlişkili Taraflara Diğer Borçlar6 7.759.863 8.923.033İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar94.013.289 91.472.878Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.679.721 3.623.780Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü4.600.505 1.241.964Kısa Vadeli Karşılıklar75.667.966 30.532.496Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar21 8.948.618 6.492.359Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 66.719.348 24.040.137Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler90.670.397 51.755.647ARA TOPLAM4.473.635.780 4.055.304.090Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler32 0 470.651.594TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.473.635.780 4.525.955.684UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar9 3.072.886.030 2.665.506.800Diğer Borçlar73.694.601 67.150.863İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar73.694.601 67.150.863Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlardan Yükümlülükler18 6.865.245 4.906.242Türev Araçlar11.611.414 10.908.822Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.338.227 3.192.359Uzun Vadeli Karşılıklar168.146.574 157.980.362Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar21 16.185.708 13.915.592Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar19 151.960.866 144.064.770Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 452.142.055 421.595.509TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.788.684.146 3.331.240.957TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER8.262.319.926 7.857.196.641ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.248.366.593 1.088.285.190Ödenmiş Sermaye22 325.888.410 325.888.410Sermaye Düzeltme Farkları22 34.659.630 34.659.630Geri Alınmış Paylar (-)22 0 -1.439.473Paylara İlişkin Primler (İskontolar)357.067.689 281.223.459Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-2.259.185 -2.205.310Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.692.313 -4.638.438Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-4.692.313 -4.638.438Diğer Kazançlar (Kayıplar)22 2.433.128 2.433.128Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)753.061.882 655.441.600Yabancı Para Çevrim Farkları869.369.545 1.388.012.616Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-116.307.663 -732.571.016Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler22 16.356.474 7.979.263Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-51.751.777 85.345.421Net Dönem Karı veya Zararı-184.656.530 -298.607.810Kontrol Gücü Olmayan Paylar472.635.912 460.897.380TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.721.002.505 1.549.182.570TOPLAM KAYNAKLAR9.983.322.431 9.406.379.211Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat23 338.516.138 303.976.461Satışların Maliyeti23 -322.035.115 -266.970.790TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)16.481.023 37.005.671Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı23 42.062.125 19.513.715Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti23 -2.580.403 -1.497.809FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)39.481.722 18.015.906BRÜT KAR (ZARAR)55.962.745 55.021.577Genel Yönetim Giderleri24 -68.923.670 -62.822.105Pazarlama Giderleri24 -27.650.883 -21.234.024Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 78.394.910 8.845.505Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -78.609.576 -17.753.805ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-40.826.474 -37.942.852Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler7.674.256 8.577.513Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-63.436 -4.941.692TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri10 -1.742.276 -932.700Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar18 -4.922.136 -4.173.036FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-39.880.066 -39.412.767Finansman Gelirleri27 145.388.938 32.838.325Finansman Giderleri28 -356.954.956 -188.854.226SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-251.446.084 -195.428.668Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-23.298.784 21.174.717Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -2.979.325 1.556.468Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -20.319.459 19.618.249SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-274.744.868 -174.253.951DÖNEM KARI (ZARARI)-274.744.868 -174.253.951Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-90.088.338 -43.226.620Ana Ortaklık Payları29 -184.656.530 -131.027.331Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,63470000 -0,52780000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 29 -0,63470000 -0,52780000DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-53.875 -84.008Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-53.875 -84.008Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar64.457.513 101.332.840Yabancı Para Çevrim Farkları88.051.973 176.087.131Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları-23.594.460 -74.754.291DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)64.403.638 101.248.832TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-210.341.230 -73.005.119Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-59.837.095 -11.691.933Ana Ortaklık Payları-150.504.135 -61.313.186http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/941258BIST