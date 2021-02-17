***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
17.02.2021 20:06
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Boğaziçi Kurumlar Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2021
Açıklamalar
31 Aralık 2020 tarihinde sona eren döneme ilişkin geçici vergi beyannamesi ekinde açıklamakta olduğumuz gelir tablosu, Şirket'in Vergi Usul Kanunu ve Tek Düzen Hesap Planı doğrultusunda hazırladığı konsolide olmayan yasal kayıtlarını içermektedir. Konsolide olmaması sebebiyle, Grup faaliyetlerini tam olarak yansıtmamakta olup, SPK mevzuatına uygun olarak düzenlenen konsolide mali tablolar ile karşılaştırılmaları yanıltıcı sonuçlar verecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910627
BIST
18:051.541
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -2,23
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.530
18:056,9668
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0262
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0000
|
7,0600
En Düşük
6,9545
18:058,3891
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -0,0838
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4700
|
8,5281
En Düşük
8,3791
18:05396,82
En Yüksek
|Değişim
|: -1,69%
|| -6,82
|Açılış
|: 396,82
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,38
En Düşük
396,39
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATEKS
|59,95
|18.286.717
|% 10,00
|
|MERIT
|234,30
|879.797
|% 10,00
|
|ARZUM
|25,98
|157.149.914
|% 9,99
|
|SAYAS
|14,97
|22.999.758
|% 9,99
|
|ISKPL
|42,52
|457.446.159
|% 9,98
|
|RODRG
|29,72
|6.274.313
|% -9,99
|
|NIBAS
|33,98
|78.301.161
|% -9,96
|
|SERVE
|17,46
|1.075.367
|% -9,95
|
|EKIZ
|9,14
|2.084.775
|% -9,95
|
|DIRIT
|8,73
|1.497.807
|% -9,35
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SASA
|45,28
|2.717.926.488
|% 9,96
|
|KOZAL
|142,30
|2.008.977.109
|% -1,73
|
|GARAN
|9,55
|1.785.736.961
|% -1,95
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|VAKBN
|4,53
|2.854.064.598
|% 3,66
|
|SKBNK
|1,49
|905.667.857
|% -2,61
|
|EKGYO
|2,47
|825.899.074
|% -1,20
|
|HALKB
|5,77
|1.498.661.500
|% 9,90
|
|KARSN
|5,27
|1.263.058.353
|% 7,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9578
|6,9668
|% -0,37
|
|Euro
|8,3800
|8,3891
|% -0,99
|
|Sterlin
|9,6182
|9,6664
|% -0,78
|
|Frank
|7,7113
|7,7577
|% -1,19
|
|Riyal
|1,8500
|1,8593
|% -0,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.774
|-21,85
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-6,90
|
|Cumhuriyet
|2.667
|2.707
|-24,00
|
|Tam
|2.653
|2.722
|-21,32
|
|Yarım
|1.282
|1.317
|-10,31
|
|Çeyrek
|643
|658
|-5,16
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,36
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,11
|6,11
|-0,01
|
|B. Petrol
|64,31
|64,31
|0,96
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59BRKSN
Yüzde 9.95 oranında artışla 11.38 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 251, 537 adet işlem
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17:58METUR
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 29.10 lira fiyatla işlem gören hissede 174, 903 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 98 kaybederek (% -0.68 ) 1, 611
-
17:56XU100
Endeks 1, 540 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 17 altında . İşlem hacmi 33, 057.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde -3.22 oranında düşüşle 31.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 612, 259 adet işlem