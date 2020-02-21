***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi
21.02.2020 16:57
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.07.2019
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu nun 27.06.2019 tarih ve 38/839 sayılı kararı ile onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç başvurumuz kapsamında hazırlanan 28.06.2019 tarih ve 141/BA-839 tarihli İhraç Belgemiz tadil edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu onaylı yeni İhraç Belgemiz ekte yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820868
BIST
17:10117.091
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 1.448,79
|Açılış
|: 115.089
|
|Önceki Kapanış
|: 115.642
|
117.415
En Düşük
114.453
17:106,1219
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0208
|Açılış
|: 6,1210
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0990
|
6,1263
En Düşük
6,0869
17:106,6187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0326
|Açılış
|: 6,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5950
|
6,6211
En Düşük
6,5655
17:10322,93
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 5,21
|Açılış
|: 322,93
|
|Önceki Kapanış
|: 317,72
|
323,85
En Düşük
317,10
BIST En Aktif Hisseler
|HUBVC
|33,04
|90.733.117
|% 17,00
|
|DGGYO
|6,58
|39.894.563
|% 15,64
|
|ESCOM
|3,12
|8.875.470
|% 14,71
|
|ARDYZ
|14,87
|18.229.349
|% 12,74
|
|KOZAA
|12,60
|677.853.726
|% 12,10
|
|MIPAZ
|3,05
|160.187.399
|% -14,33
|
|HATEK
|8,45
|13.773.325
|% -8,85
|
|EMNIS
|1,97
|50.803
|% -8,80
|
|RALYH
|7,50
|8.275
|% -6,25
|
|CCOLA
|45,38
|45.215.287
|% -4,94
|
|THYAO
|14,45
|1.655.508.888
|% 0,56
|
|ASELS
|28,84
|1.088.925.389
|% 1,69
|
|KOZAA
|12,60
|677.853.726
|% 12,10
|
|IPEKE
|9,81
|663.048.394
|% 6,51
|
|KRDMD
|2,79
|504.641.567
|% 2,95
|
|EKGYO
|1,56
|356.149.777
|% 1,96
|
|ODAS
|2,10
|407.402.419
|% 2,44
|
|KRDMD
|2,79
|504.641.567
|% 2,95
|
|ALBRK
|1,52
|227.412.969
|% -1,30
|
|IHLGM
|1,23
|174.284.936
|% 4,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8893
|7,9289
|% 0,68
|
|Frank
|6,2071
|6,2445
|% 0,51
|
|Riyal
|1,6266
|1,6348
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.640
|1.640
|20,06
|
|Altın Gr.
|323
|323
|5,28
|
|Cumhuriyet
|2.143
|2.176
|46,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|47,17
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|22,82
|
|Çeyrek
|517
|529
|11,41
|
|Gümüş.Ons
|18,47
|18,50
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,64
|3,65
|0,04
|
|B. Petrol
|58,36
|58,36
|-0,95
|
Seans Raporu
daha fazla
-
17:22INTEM
Yüzde 5.63 oranında artışla 10.70 lira fiyatla işlem gören hissede 182, 500 adet işlem
-
17:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1538, 37 artarak (% 1.11 ) 140, 346
-
17:21XU100
Endeks 116, 994 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 17 üstünde . İşlem hacmi 12, 734.00 milyon TL de
-
17:19RHEAG
Yüzde 10.34 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 537, 490 adet işlem
-
17:17TRCAS
Yüzde 9.57 oranında artışla 3.55 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 979, 851 adet işlem