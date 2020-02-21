***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.07.2019Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu nun 27.06.2019 tarih ve 38/839 sayılı kararı ile onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç başvurumuz kapsamında hazırlanan 28.06.2019 tarih ve 141/BA-839 tarihli İhraç Belgemiz tadil edilmiş olup Sermaye Piyasası Kurulu onaylı yeni İhraç Belgemiz ekte yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820868BIST