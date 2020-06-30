***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 20.05.2020İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 21.05.2020SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 25.06.2020İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.06.2021Ek AçıklamalarŞirketimizin 21.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38/772 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 300.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 İHRAÇ BELGESİ_25.06.2020.pdfEK: 2 Ek 1 - Başvuru Formu_İmza Kopyası.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853630BIST