***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
30.06.2020 21:40
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi SPK Onayı ve İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 20.05.2020
İhraç Tavanı Tutarı 300.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 21.05.2020
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 25.06.2020
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 25.06.2021
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 21.05.2020 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu borçlanma aracı ihraç başvurusu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2020 tarih ve 38/772 sayılı toplantısında olumlu karşılanmış olup Şirketimiz tarafından 300.000.000,-TL nominal tutara kadar yurt içinde halka arz edilmeksizin ihraç edilecek borçlanma araçlarına ilişkin ihraç belgesi, ihraç belgesi eki ve halka arz edilmeksizin borçlanma aracı ihracı başvuru formu ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İHRAÇ BELGESİ_25.06.2020.pdf
EK: 2 Ek 1 - Başvuru Formu_İmza Kopyası.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853630
BIST
18:05116.525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 681,77
|Açılış
|: 116.426
|
|Önceki Kapanış
|: 115.843
|
116.971
En Düşük
116.147
18:056,8558
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0011
|Açılış
|: 6,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8650
|
6,8569
En Düşük
6,8372
18:057,6986
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0089
|Açılış
|: 7,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7186
En Düşük
7,6716
18:05392,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,91
|Açılış
|: 392,62
|
|Önceki Kapanış
|: 390,72
|
393,66
En Düşük
389,03
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|3,30
|14.497.132
|% 10,00
|
|KRDMA
|4,18
|104.185.158
|% 10,00
|
|AKMGY
|36,30
|4.751.658
|% 10,00
|
|AYEN
|5,51
|194.238.255
|% 9,98
|
|BURVA
|21,72
|12.165.498
|% 9,97
|
|TSPOR
|6,84
|703.771.548
|% -9,88
|
|ULAS
|5,89
|11.029.353
|% -8,26
|
|GLBMD
|4,49
|20.462.289
|% -6,85
|
|CASA
|21,00
|114.659
|% -6,67
|
|EKIZ
|10,24
|2.803.330
|% -6,48
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|GARAN
|8,46
|1.452.847.876
|% -0,82
|
|THYAO
|12,52
|978.064.741
|% 0,48
|
|ASELS
|32,48
|869.005.441
|% 1,31
|
|EKGYO
|2,05
|2.338.542.619
|% 6,77
|
|KRDMD
|3,25
|2.813.990.518
|% 4,17
|
|IHLGM
|1,68
|653.245.152
|% 4,35
|
|SKBNK
|1,45
|447.410.728
|% 3,57
|
|KARSN
|2,93
|838.301.461
|% 3,17
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4591
|8,5015
|% 0,63
|
|Frank
|7,2039
|7,2473
|% 0,36
|
|Riyal
|1,8219
|1,8311
|% -0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.781
|7,82
|
|Altın Gr.
|392
|393
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.559
|8,40
|
|Tam
|2.612
|2.626
|8,60
|
|Yarım
|1.269
|1.285
|4,20
|
|Çeyrek
|635
|643
|2,10
|
|Gümüş.Ons
|18,17
|18,21
|0,35
|
|Gümüş Gr.
|4,00
|4,01
|0,07
|
|B. Petrol
|41,20
|41,20
|-0,67
|
Seans Raporu
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