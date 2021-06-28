***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı belgesi başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 28.06.2021Ek Açıklamalar25.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuru bugün yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944610BIST