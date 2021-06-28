***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
28.06.2021 18:14
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı belgesi başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.06.2021
Ek Açıklamalar
25.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuru bugün yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944610
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,6954
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0689
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6766
18:0510,3837
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -0,0828
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3491
18:05497,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,53
|Açılış
|: 497,53
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|26,40
|48.496.304
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.412.886
|% 10,00
|
|OZBAL
|15,07
|146.736.633
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|VANGD
|5,29
|4.979.863
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.326.888
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.167.181
|% -9,96
|
|BASCM
|11,52
|269.228
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.026.400
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.138.426
|% -9,88
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|THYAO
|13,86
|995.167.257
|% -2,94
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|SASA
|28,98
|594.584.856
|% -1,16
|
|KRDMD
|6,63
|507.709.148
|% -2,64
|
|EKGYO
|1,94
|899.790.986
|% -5,37
|
|YKBNK
|2,16
|453.554.690
|% -2,26
|
|GARAN
|8,18
|1.105.325.518
|% -0,24
|
|SKBNK
|1,07
|90.069.930
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,33
|437.690.934
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,93
|
|Altın Gr.
|497
|498
|-4,53
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,10
|26,14
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,30
|7,31
|-0,05
|
|B. Petrol
|74,11
|74,11
|-1,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59TAVHL
Yüzde -4.96 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 700, 900 adet işlem
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TAVHL, EKGYO, PGSUS
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17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, TCELL
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17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS