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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.06.2021 18:14



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma aracı ihracı belgesi başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 25.06.2021
İhraç Tavanı Tutarı 150.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 28.06.2021

Ek Açıklamalar
25.06.2021 tarihli özel durum açıklamamız kapsamında, ihraç edilecek tahvillerin Kurul kaydına alınması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna gerekli başvuru bugün yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944610


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ATATP 26,40 48.496.304 % 10,00  
TKURU 246,40 6.412.886 % 10,00  
OZBAL 15,07 146.736.633 % 10,00  
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Gümüş Gr. 7,30 7,31 -0,05  
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