GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.320,00
|2.504.960
|% 10,00
|DGKLB
|2,75
|248.586.925
|% 10,00
|BJKAS
|2,75
|201.085.689
|% 10,00
|SEKFK
|5,06
|12.859.127
|% 10,00
|AKMGY
|33,00
|5.553.596
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,3894
|8,4315
|% -0,51
|Frank
|7,1869
|7,2302
|% -0,23
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,02
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.770
|1.770
|-1,56
|Altın Gr.
|390
|390
|-0,38
|Cumhuriyet
|2.527
|2.548
|7,40
|Tam
|2.601
|2.614
|7,60
|Yarım
|1.264
|1.279
|3,70
|Çeyrek
|632
|640
|1,80
|Gümüş.Ons
|17,80
|17,82
|0,02
|Gümüş Gr.
|3,92
|3,93
|-0,01
|B. Petrol
|41,29
|41,29
|0,36
Seans Raporu
- 17:57USAK Yüzde 68.00 oranında artışla 1.68 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 878, 131 adet işlem
- 17:55XU100 Endeks 115, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 14 üstünde . İşlem hacmi 16, 477.00 milyon TL de
- 17:54SNGYO Yüzde 4.44 oranında artışla 1.41 lira fiyatla işlem gören hissede 31, 633, 480 adet işlem
- 17:53YAYLA Yüzde 7.17 oranında artışla 2.84 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 124, 670 adet işlem
- 17:52BURCE Yüzde 6.77 oranında artışla 9.30 lira fiyatla işlem gören hissede 744, 301 adet işlem