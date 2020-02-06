***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.02.2020 12:55
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Naturelgaz"), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Socar Dağıtım") %100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile bir Hisse Satın Alım Sözleşmesi imzaladığını Şirketimize bildirmiştir. Socar LNG hisselerinin Naturelgaz tarafından devralınmasının hemen ardından Socar LNG'nin Naturelgaz altında birleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu devralma işlemi çeşitli ön şartların yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onaylarına tabidir.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
Saygılarımızla,
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817325
BIST
14:17123.417
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 1.096,65
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
14:175,9884
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0080
|Açılış
|: 5,9880
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9898
En Düşük
5,9757
14:176,5899
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0116
|Açılış
|: 6,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
14:17301,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 2,20
|Açılış
|: 301,69
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
301,84
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|GYHOL
|30,24
|12.760.294
|% 13,26
|
|ARSAN
|5,10
|9.454.733
|% 12,09
|
|LINK
|27,48
|11.269.969
|% 11,71
|
|CEOEM
|8,39
|39.517.714
|% 10,69
|
|IZTAR
|3,35
|1.144.697
|% 9,84
|
|DOKTA
|64,05
|3.511.605
|% -14,94
|
|UMPAS
|0,60
|97.615
|% -9,09
|
|SALIX
|7,28
|61.357
|% -7,85
|
|IHGZT
|4,22
|3.012
|% -7,25
|
|ISBTR
|47.000,00
|635.500
|% -6,00
|
|THYAO
|14,80
|1.176.885.580
|% 1,30
|
|ODAS
|2,28
|567.138.082
|% 2,70
|
|SASA
|9,70
|476.776.786
|% 2,54
|
|SISE
|5,63
|454.716.672
|% 2,18
|
|YKBNK
|3,14
|362.739.625
|% 4,67
|
|ODAS
|2,28
|567.138.082
|% 2,70
|
|TEKTU
|1,75
|233.076.852
|% 3,55
|
|CEMAS
|1,24
|146.095.776
|% 1,64
|
|IEYHO
|0,71
|85.254.781
|% -4,05
|
|YKBNK
|3,14
|362.739.625
|% 4,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7401
|7,7789
|% -0,08
|
|Frank
|6,1251
|6,1620
|% 0,11
|
|Riyal
|1,5913
|1,5993
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.566
|1.566
|9,01
|
|Altın Gr.
|302
|302
|2,10
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.027
|15,00
|
|Tam
|1.988
|2.038
|13,22
|
|Yarım
|961
|986
|6,39
|
|Çeyrek
|482
|493
|3,19
|
|Gümüş.Ons
|17,78
|17,82
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,04
|
|B. Petrol
|55,19
|55,19
|-0,09
|
Seans Raporu
daha fazla
-
14:32YKBNK
Yüzde 4.67 oranında artışla 3.14 lira fiyatla işlem gören hissede 119, 050, 969 adet işlem
-
14:31CEOEM
Yüzde 10.69 oranında artışla 8.39 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 705, 320 adet işlem
-
14:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 1058, 49 artarak (% 0.91 ) 116, 926
-
14:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, IZTAR, EKGYO
-
14:30
KRTEK, RYGYO, AVISA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında