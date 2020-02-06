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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.02.2020 12:55
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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

             Sermayesinin %95,5'ine sahip olduğumuz bağlı ortaklıklarımızdan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. ("Naturelgaz"), Socar Turkey Petrol Enerji Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin ("Socar Dağıtım") %100 hissedarı olduğu Socar Turkey Lng Satış A.Ş.'nin ("Socar LNG") hisselerinin tümünü Socar Dağıtım'dan satın almak amacıyla Socar Dağıtım ile bir Hisse Satın Alım Sözleşmesi imzaladığını Şirketimize bildirmiştir. Socar LNG hisselerinin Naturelgaz tarafından devralınmasının hemen ardından Socar LNG'nin Naturelgaz altında birleştirilmesi planlanmaktadır. Söz konusu devralma işlemi çeşitli ön şartların yanı sıra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Rekabet Kurumu onaylarına tabidir.
 
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir.
 
Saygılarımızla,
 
GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817325


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GYHOL 30,24 12.760.294 % 13,26  
ARSAN 5,10 9.454.733 % 12,09  
LINK 27,48 11.269.969 % 11,71  
CEOEM 8,39 39.517.714 % 10,69  
IZTAR 3,35 1.144.697 % 9,84  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7401 7,7789 % -0,08  
Frank 6,1251 6,1620 % 0,11  
Riyal 1,5913 1,5993 % 0,13  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.566 1.566 9,01  
Altın Gr. 302 302 2,10  
Cumhuriyet 1.996 2.027 15,00  
Tam 1.988 2.038 13,22  
Yarım 961 986 6,39  
Çeyrek 482 493 3,19  
Gümüş.Ons 17,78 17,82 0,17  
Gümüş Gr. 3,42 3,43 0,04  
B. Petrol 55,19 55,19 -0,09  
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