***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.02.2019, 29.08.2019, 10.10.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEn son 10.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin iştiraki Nassau Cruise Port Ltd'nin ("NCP") 09.10.2019 tarihi itibariyle Nassau Prince George Wharf Cruise Port'u işletmeye başladığını, ayrıca limanda kapasite artışı ve yenilikçi birtakım düzenlemelerden oluşan bir yatırım programı planlandığını kamuoyuna duyurmuştuk. GPH, iştiraki NCP'nin, toplam 130 milyon $'ın üzerinde, 20 yıl vadeli ve 10 yıl anapara geri ödemesiz tahvil ihracı gerçekleştirdiğini Şirketimize bildirmiştir. Söz konusu tahviller 2040 vadeli olup, Haziran 2021'den başlamak üzere 6 ayda bir %8,0 kupon ödemelidir. Anapara geri ödemeleri ise Haziran 2031'den başlamak üzere 10 eşit taksitte gerçekleşecektir. Söz konusu tahvil ihracı, GPH ve diğer grup şirketleri kefaleti olmaksızın (non-recourse) gerçekleşmiştir. Limanı iyileştirme yatırımları üç aşamalı olarak planlanmıştır. Eski yapıların yıkımından oluşan ilk faz programa uygun bir şekilde devam etmektedir. Kapasite artışı ve mevcut altyapının iyileştirilmesine yönelik ikinci fazın ise 60 gün içinde başlaması planlanmaktadır. Üçüncü faz ise yeni terminal binası inşasını, bir eğlence ve organizasyon alanı yaratılmasını, mevcut ticari alanların iyileştirilmesi ile yeni ticari alanların dizaynı ve yapımı hususlarını içermektedir. Ayrıca, limanın Bay Caddesi ve Nassau şehir merkezi ile entegre edilerek Nassau şehrinin gelişmesine de önemli bir katkı sağlaması planlanmaktadır. Söz konusu tahvil ihracından elde edilen gelirlerin yukarıda bahsi geçen yatırım programının birinci ve ikinci fazlarında kullanılması planlanmaktadır. Yatırımların tamamlanması amacıyla, NCP'nin 2021 ortalarında Bahamas Investment Fund (BIF) aracılığı ile sermaye artırımına ve ilave borçlanmaya gitmesi planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845696BIST