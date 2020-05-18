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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

18.05.2020 11:12
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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.02.2019, 29.08.2019, 10.10.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

En son 10.10.2019 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin iştiraki Nassau Cruise Port Ltd'nin ("NCP") 09.10.2019 tarihi itibariyle Nassau Prince George Wharf Cruise Port'u işletmeye başladığını, ayrıca limanda kapasite artışı ve yenilikçi birtakım düzenlemelerden oluşan bir yatırım programı planlandığını kamuoyuna duyurmuştuk. GPH, iştiraki NCP'nin, toplam 130 milyon $'ın üzerinde, 20 yıl vadeli ve 10 yıl anapara geri ödemesiz tahvil ihracı gerçekleştirdiğini Şirketimize bildirmiştir. Söz konusu tahviller 2040 vadeli olup, Haziran 2021'den başlamak üzere 6 ayda bir %8,0 kupon ödemelidir. Anapara geri ödemeleri ise Haziran 2031'den başlamak üzere 10 eşit taksitte gerçekleşecektir. Söz konusu tahvil ihracı, GPH ve diğer grup şirketleri kefaleti olmaksızın (non-recourse) gerçekleşmiştir.    Limanı iyileştirme yatırımları  üç  aşamalı olarak planlanmıştır. Eski yapıların yıkımından oluşan ilk faz programa uygun bir şekilde devam etmektedir. Kapasite artışı ve mevcut altyapının iyileştirilmesine yönelik ikinci fazın ise 60 gün içinde başlaması planlanmaktadır. Üçüncü faz ise yeni terminal binası inşasını, bir eğlence ve organizasyon alanı yaratılmasını, mevcut ticari alanların iyileştirilmesi ile yeni ticari alanların dizaynı ve yapımı hususlarını içermektedir.  Ayrıca, limanın Bay Caddesi ve Nassau şehir merkezi ile entegre edilerek Nassau şehrinin gelişmesine de önemli bir katkı sağlaması planlanmaktadır.  Söz konusu tahvil ihracından elde edilen gelirlerin yukarıda bahsi geçen yatırım programının birinci ve ikinci fazlarında kullanılması planlanmaktadır. Yatırımların tamamlanması amacıyla, NCP'nin 2021 ortalarında Bahamas Investment Fund (BIF) aracılığı ile sermaye artırımına ve ilave borçlanmaya gitmesi planlanmaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845696


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Altın Gr. 387 387 -0,09  
Cumhuriyet 2.487 2.533 13,80  
Tam 2.560 2.599 14,10  
Yarım 1.249 1.270 6,90  
Çeyrek 625 635 3,40  
Gümüş.Ons 17,31 17,33 0,69  
Gümüş Gr. 3,81 3,82 0,12  
B. Petrol 34,41 34,41 1,91  
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