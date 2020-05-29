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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.05.2020 11:22
GÜNCEL HABERLER


Bildirim İçeriği

Açıklamalar

En son 18.05.2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH")'nin iştiraki Nassau Cruise Port Ltd'nin ("NCP") toplam 130 milyon $'ın üzerinde, 20 yıl vadeli ve 10 yıl anapara geri ödemesiz tahvil ihracı gerçekleştirdiğini duyurmuştuk. GPH, iştiraki NCP'nin, danışmanlarla yapılan müzakereler ve taleplerin değerlendirilmesi sonucunda toplam tahvil ihracı tutarının 150 milyon dolar olarak neticelendiğini Şirketimize bildirmiştir.  20 yıl vade ve çift para birimli (Bahama Doları ve Amerikan Doları) olan tahviller 200'ün üzerinde Bahama'lı ve  uluslararası yatırımcıya satışı gerçekleşmiştir. Söz konusu tahviller 2040 vadeli olup, Haziran 2021'den başlamak üzere 6 ayda bir %8,0 kupon ödemelidir. Anapara geri ödemeleri ise Haziran 2031'den başlamak üzere 10 eşit taksitte gerçekleşecektir. Söz konusu tahvil ihracı, GPH ve diğer grup şirketleri kefaleti olmaksızın (non-recourse) gerçekleşmiştir. Söz konusu tahvil ihracına gösterilen yoğun talep, kruvaziyer turizminin uzun vadede önemini koruduğuna ve Nassau Kruvaziyer Limanı'na yapılacak önemli dönüşüm yatırımlarının gücüne işaret etmektedir. 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847604


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HLGYO 1,83 54.675.146 % 9,58  
MARKA 1,55 13.758.033 % 8,39  
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Frank 7,0730 7,1156 % 0,51  
Riyal 1,8126 1,8217 % 0,21  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.727 1.727 8,38  
Altın Gr. 379 379 2,55  
Cumhuriyet 2.458 2.488 14,30  
Tam 2.530 2.557 7,10  
Yarım 1.235 1.248 7,20  
Çeyrek 617 625 3,50  
Gümüş.Ons 17,49 17,51 0,13  
Gümüş Gr. 3,84 3,85 0,04  
B. Petrol 35,13 35,13 -0,90  
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