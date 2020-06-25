***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.05.2019Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ("İstanbul Portföy") ile birleşmesi yönünde İstanbul Portföy hissedarları ile mutabakata varılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan birleşme işlemine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmış, bunun akabinde 24.06.2020 tarihinde ilgili işleme ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin başvurusu yapılmıştır. Birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısının ilgili tüm izinlerin alınması akabinde 29 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852795BIST