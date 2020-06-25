***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.06.2020 11:59
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.05.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz bağlı ortaklıklarından Actus Portföy Yönetimi A.Ş.'nin İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. ("İstanbul Portföy") ile birleşmesi yönünde İstanbul Portföy hissedarları ile mutabakata varılması kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan birleşme işlemine izin verilmesi talebi olumlu karşılanmış, bunun akabinde 24.06.2020 tarihinde ilgili işleme ilişkin Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne izin başvurusu yapılmıştır. Birleşme işlemine ilişkin genel kurul toplantısının ilgili tüm izinlerin alınması akabinde 29 Haziran 2020 tarihinde yapılması planlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852795
BIST
12:09114.812
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 363,01
|Açılış
|: 114.392
|
|Önceki Kapanış
|: 114.449
|
114.856
En Düşük
113.420
12:096,8594
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 6,8720
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8710
|
6,8599
En Düşük
6,8491
12:097,7074
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0111
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7264
En Düşük
7,7013
12:09388,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,61
|Açılış
|: 388,87
|
|Önceki Kapanış
|: 388,26
|
390,13
En Düşük
387,12
BIST En Aktif Hisseler
|ORGE
|6,34
|100.128.840
|% 9,88
|
|NUGYO
|4,76
|23.374.301
|% 8,18
|
|KSTUR
|52,95
|19.697
|% 8,06
|
|BASCM
|3,90
|179.693
|% 8,03
|
|KPHOL
|3,70
|12.436
|% 7,56
|
|HALKS
|4,16
|59.912
|% -9,96
|
|YKGYO
|4,26
|90.534.422
|% -8,97
|
|BAYRK
|7,85
|5.742.849
|% -6,55
|
|GUSGR
|4,42
|780.870.370
|% -5,96
|
|ALYAG
|1,21
|89.212
|% -5,47
|
|GUSGR
|4,42
|780.870.370
|% -5,96
|
|KRDMD
|3,09
|558.415.005
|% -1,59
|
|HALKB
|6,35
|492.363.440
|% 3,59
|
|GARAN
|8,23
|481.813.550
|% 0,49
|
|VAKBN
|5,17
|415.221.427
|% 1,77
|
|CEMAS
|1,48
|359.746.475
|% 3,50
|
|IEYHO
|0,91
|194.365.105
|% 2,25
|
|KRDMD
|3,09
|558.415.005
|% -1,59
|
|GUSGR
|4,42
|780.870.370
|% -5,96
|
|EKGYO
|1,93
|272.904.709
|% 1,58
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5016
|8,5442
|% 0,19
|
|Frank
|7,2005
|7,2439
|% 0,02
|
|Riyal
|1,8229
|1,8320
|% 0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.763
|1.764
|2,11
|
|Altın Gr.
|389
|389
|0,84
|
|Cumhuriyet
|2.519
|2.539
|2,90
|
|Tam
|2.593
|2.605
|4,90
|
|Yarım
|1.259
|1.274
|2,40
|
|Çeyrek
|630
|638
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,59
|17,63
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,89
|0,03
|
|B. Petrol
|40,22
|40,22
|-0,09
|
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