***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.01.2020, 24.03.2020, 13.05.2020, 11.08.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, %95,496 oranında bağlı ortaklığı olan Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzına yönelik olarak Yönetim Kurulumuzca 12.08.2020 tarihinde Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin halka arzı kapsamında çıkarılmış sermayesinin 100.000.000 Türk Lirası'ndan 125.000.000 Türk Lirası'na çıkarılması suretiyle ihraç edilecek olan toplam 25.000.000 Türk Lirası nominal değerli 25.000.000 adet payın halka arz edilmesi işlemine muvafakat verilmesine, Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 8.854.775,32- Türk Lirası nominal değerli 8.854.775,32 adet payın halka arz edilmek suretiyle satılmasına, ek olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği kapsamında Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de sahibi olduğumuz paylarımızdan 3.409.091,00-Türk Lirası nominal değerli 3.409.091 adet payın da ek satış kapsamında satışa hazır hale getirilmesine karar verilmiştir. Bağlı ortaklığımızın halka arz sürecine ilişkin gelişmeler oldukça gerekli açıklamalar tarafımızca kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868511BIST