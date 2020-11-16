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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.11.2020 14:25
GÜNCEL HABERLER



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

       Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc ("GPH"), İtalya'daki Taranto Limanı'nın kruvaziyer liman operasyonlarına ilişkin 20 yıl süre ile işletilmesine yönelik İyonya Denizi Liman Başkanlığı ("Liman Başkanlığı") tarafından seçilerek bir imtiyaz sözleşmesi elde ettiğini Şirketimize bildirmiştir.
Taranto Limanı'ndaki devlet tarafından finanse edilen ve yeni bir kruvaziyer terminalinin inşası da dâhil olmak üzere yaklaşık 28 milyon Euro'luk  kruvaziyer liman altyapısı iyileştirme yatırımları devam etmekte olup, bu yeni tesislerin inşaatının 2020 yılı sonunda tamamlanması beklenmektedir.
GPH ve Liman Başkanlığı söz konusu anlaşmayı tamamlamak için birlikte çalışacak olup, zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, imtiyaz sözleşmesi uyarınca GPH, kruvaziyer liman işletmeciliği konusundaki uluslararası deneyimini ve işletme modelini de kullanarak 2021 yılının 1. çeyreğinden itibaren Taranto Limanı'ndaki tüm kruvaziyer liman operasyonlarını 20 yıl süreyle işletecektir.
Taranto Kruvaziyer Limanı 2019 yılında yaklaşık 9.000 kruvaziyer yolcusu ağırlamıştır. Covid-19 öncesi 2020 yılında 14.000'den fazla kruvaziyer yolcu öngörülmekteydi.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/888651


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