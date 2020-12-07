***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2019, 11.03.2020, 21.10.2020, 06.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar6 Kasım 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Port Akdeniz") satışı ile ilgili olarak Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile 21.10.2020 tarihinde imzaladığı Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında QTerminals'ın Rekabet Kurumu onayı için Rekabet Kurumu'na başvuru yaptığını kamuoyuna duyurmuştuk.QTerminals'ın söz konusu başvurusunun Rekabet Kurumu tarafından onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceğiz.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891630BIST