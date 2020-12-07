***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
07.12.2020 10:22
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2019, 11.03.2020, 21.10.2020, 06.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
6 Kasım 2020 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı Global Ports Holding Plc'nin ("GPH"), Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("Port Akdeniz") satışı ile ilgili olarak Katar merkezli ticari liman işletmecisi QTerminals W.L.L. ("QTerminals") ile 21.10.2020 tarihinde imzaladığı Hisse Alım ve Satım Sözleşmesi kapsamında QTerminals'ın Rekabet Kurumu onayı için Rekabet Kurumu'na başvuru yaptığını kamuoyuna duyurmuştuk.
QTerminals'ın söz konusu başvurusunun Rekabet Kurumu tarafından onaylandığı Şirketimize bildirilmiştir.
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi vermeye devam edeceğiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/891630
BIST
14:411.332
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,52
|Açılış
|: 1.330
|
|Önceki Kapanış
|: 1.331
|
1.337
En Düşük
1.326
14:417,8478
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 0,0348
|Açılış
|: 7,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8050
|
7,8731
En Düşük
7,7937
14:419,5064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0302
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4650
|
9,5420
En Düşük
9,4418
14:41461,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,51
|Açılış
|: 461,90
|
|Önceki Kapanış
|: 461,39
|
465,60
En Düşük
459,39
BIST En Aktif Hisseler14:41
|KRVGD
|10,89
|327.245
|% 10,00
|
|RODRG
|13,86
|1.842.363
|% 10,00
|
|SELEC
|16,51
|574.212.830
|% 9,99
|
|SAFKR
|16,52
|34.334.695
|% 9,99
|
|BRYAT
|260,40
|49.621.769
|% 9,97
|
|BASCM
|11,07
|137.214
|% -10,00
|
|DIRIT
|4,09
|3.020.268
|% -9,51
|
|NIBAS
|82,45
|17.800.267
|% -8,64
|
|ARTI
|5,75
|237.506
|% -6,50
|
|PKENT
|997,00
|1.303.300
|% -5,94
|
|PETKM
|5,00
|3.007.124.356
|% 7,76
|
|GARAN
|9,00
|935.318.120
|% -1,21
|
|TUPRS
|95,55
|842.670.721
|% 2,08
|
|DOHOL
|2,82
|807.815.645
|% -1,40
|
|SASA
|20,04
|731.097.773
|% 7,11
|
|PETKM
|5,00
|3.007.124.356
|% 7,76
|
|DOHOL
|2,82
|807.815.645
|% -1,40
|
|TSKB
|1,87
|529.760.778
|% -3,11
|
|EKGYO
|2,08
|563.863.448
|% -2,35
|
|YKBNK
|2,87
|397.413.101
|% -1,37
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8446
|7,8478
|% 0,45
|
|Euro
|9,4986
|9,5064
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,3691
|10,4211
|% -0,94
|
|Frank
|8,7583
|8,8110
|% 0,32
|
|Riyal
|2,0844
|2,0948
|% 0,37
|
|14:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|-5,85
|
|Altın Gr.
|462
|462
|0,58
|
|Cumhuriyet
|3.060
|3.106
|-4,00
|
|Tam
|3.046
|3.123
|-11,12
|
|Yarım
|1.472
|1.511
|-5,38
|
|Çeyrek
|738
|755
|-2,69
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,76
|-0,43
|
|Gümüş Gr.
|5,99
|6,00
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,88
|48,88
|-0,37
|