***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar08.01.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc'nin %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("GLİ") 250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansmanı kapsamında daha önce kamuoyuna açıklanmış olan Antalya Limanı satışının tamamlanması durumunda elde edilecek fonların kullanımını da içeren bir teklif açıkladığını ve bu adım ile Şirketin mevcut brüt borç tutarının azaltılması ve vade yapısının uzatılmasının hedeflediğini kamuoyuna duyurmuştuk. Bu kapsamda, GLİ belli başlı yatırımcılarla görüşmelere başlamış olup, refinansman teklifini değerlendirmek üzere özel bir komite oluşturmuştur. Bu süreçte, görüşülen yatırımcılardan karşı teklif gelmiş olup, söz konusu teklif değerlendirilmektedir. Görüşmeler devam etmektedir konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908543BIST