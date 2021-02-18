***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.01.2021, 09.02.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarDolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc'nin %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş. 250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan 14 Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond), İngiliz hukukuna göre refinansmanı amacıyla yapılan başvurunun aşağıdaki çerçevede uygulamaya konulduğunu Şirketimize bildirmiştir: -14 Kasım 2021 vadesinin 14 Mayıs 2024'e uzatılması, -Faiz oranının mevcut tahvilin faiz oranına göre daha düşük bir oranda belirlenmesi, -Antalya Limanı'nın satışından elde edilen bedelin tahvilin bir kısmının nakden itfasında kullanılması Tahvil sahipleri toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde, Londra saati ile saat 16.00'da gerçekleşecektir. Konuya ilişkin daha detaylı bilgiye GPH Plc'nin aşağıda linki verilen web sitesi üzerinden ulaşılabilir. https://www.globalportsholding.com/regulatory-news Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910827BIST