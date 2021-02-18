***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.02.2021 16:51
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021, 09.02.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc'nin %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş. 250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan 14 Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond), İngiliz hukukuna göre refinansmanı amacıyla yapılan başvurunun aşağıdaki çerçevede uygulamaya konulduğunu Şirketimize bildirmiştir: -14 Kasım 2021 vadesinin 14 Mayıs 2024'e uzatılması, -Faiz oranının mevcut tahvilin faiz oranına göre daha düşük bir oranda belirlenmesi, -Antalya Limanı'nın satışından elde edilen bedelin tahvilin bir kısmının nakden itfasında kullanılması Tahvil sahipleri toplantısı 26 Mart 2021 tarihinde, Londra saati ile saat 16.00'da gerçekleşecektir. Konuya ilişkin daha detaylı bilgiye GPH Plc'nin aşağıda linki verilen web sitesi üzerinden ulaşılabilir. https://www.globalportsholding.com/regulatory-news Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910827
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,82
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.563
En Düşük
1.544
18:057,0025
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0365
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0106
En Düşük
6,9225
18:058,4688
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 0,0771
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4715
En Düşük
8,3628
18:05399,02
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 1,49
|Açılış
|: 398,31
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler18:05
|NUHCM
|66,00
|181.798.346
|% 10,00
|
|DMSAS
|8,36
|60.533.640
|% 10,00
|
|TMSN
|19,37
|266.438.931
|% 9,99
|
|HEKTS
|31,70
|609.485.820
|% 9,99
|
|DOAS
|38,98
|205.548.686
|% 9,99
|
|UMPAS
|1,89
|818.111
|% -10,00
|
|SONME
|87,75
|9.775.066
|% -10,00
|
|TKURU
|306,70
|6.426.985
|% -9,98
|
|ISKPL
|38,28
|516.461.437
|% -9,97
|
|RODRG
|26,76
|4.649.221
|% -9,96
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SASA
|49,80
|3.072.108.253
|% 9,98
|
|KOZAL
|152,10
|2.871.847.688
|% 6,89
|
|GARAN
|9,33
|1.783.307.969
|% -2,30
|
|THYAO
|12,27
|1.598.832.116
|% 0,57
|
|HALKB
|5,64
|3.850.999.062
|% -2,25
|
|SKBNK
|1,49
|558.767.266
|% 0,00
|
|IHLAS
|1,16
|380.730.375
|% 9,43
|
|VAKBN
|4,37
|1.318.465.587
|% -3,53
|
|ODAS
|4,07
|1.169.719.419
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9947
|7,0006
|% 0,50
|
|Euro
|8,4584
|8,4672
|% 0,90
|
|Sterlin
|9,7213
|9,7700
|% 0,99
|
|Frank
|7,7626
|7,8093
|% 0,58
|
|Riyal
|1,8603
|1,8696
|% 0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|-1,66
|
|Altın Gr.
|398
|398
|0,90
|
|Cumhuriyet
|2.652
|2.692
|-15,00
|
|Tam
|2.637
|2.704
|-18,05
|
|Yarım
|1.275
|1.308
|-8,73
|
|Çeyrek
|639
|654
|-4,37
|
|Gümüş.Ons
|27,01
|27,05
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,11
|64,11
|-0,23
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 502, 400 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 83 kaybederek (% -0.24 ) 1, 607
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17:57XU100
Endeks 1, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 34, 913.00 milyon TL de
-
17:56TTRAK
Yüzde 4.16 oranında artışla 225.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 377, 380 adet işlem
-
17:54TTRAK
Yüzde 4.34 oranında artışla 226.00 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 370, 317 adet işlem