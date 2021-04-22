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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.04.2021 09:58



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021, 09.02.2021, 18.02.2021, 08.04.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

08.04.2021 tarihli Özel Durum Açıklamamız ile dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc'nin %100 bağlı ortaklığı Global Liman İşletmeleri A.Ş.'nin ("GLİ") 250.000.000 ABD Doları tutarlı yurtdışında ihraç edilmiş olan Kasım 2021 vadeli tahvillerinin (Eurobond) refinansman sürecine Artırma Süreci (Dutch Auction) ile devam edeceğini ve bu kapsamda teklif toplamaya başlayacağını duyurmuştuk. 
 
Artırma Sürecine ilişkin teklif alımı 16 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmış olup, 1.000 ABD Doları nominal değer için ortalama 899,4 ABD Doları fiyat ile (tahakkuk eden faizler hariç) 44.7 milyon ABD Doları nakit ödeme ile 49.7 milyon ABD Doları nominal bedelli Eurobond GLİ tarafından geri satın alınmış ve iptal edilmiştir. Artırma Sürecine ilişkin takas işlemi 19 Nisan 2021 tarihinde tamamlanmıştır.
 
Artırma Sürecinin bu şekilde tamamlanmasının ardından, GLİ'nin ihraç etmiş olduğu Eurobond tutarı 200,3 milyon ABD Doları'na düşmüştür. Diğer yandan, zamanlamaya ve nihai koşulların sağlanacağına yönelik kesin bir hükümde bulunmak mümkün olmamakla birlikte, Eurobond bakiyesinin vadesinden önce itfa edilmesi amacıyla ekstra likidite sağlamaya yönelik görüşmelerde de son aşamaya gelinmiştir.
 
Konuyla ilgili detaylı bilgiye GPH'in web sitesi üzerinden ulaşılabilir. https://www.globalportsholding.com/gli-eurobond-financing-register.php
 
Konuya ilişkin önemli gelişmeler kamuoyu ile paylaşılmaya devam edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930339


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