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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.06.2022 09:51
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

           Dolaylı bağlı ortaklığımız Global Ports Holding Plc ("GPH"), bazı yayın organlarında yeralan haberleri dikkate alarak, İngiltere'de halka açık şirketlerin satınalma ve birleşme işlemlerine ilişkin davranış kurallarını düzenleyen "City Code on Takeovers and Mergers" (kısaca "Code" olarak anılacaktır)'ın 2.4 no'lu kuralı uyarınca, MSC Mediterranean Shipping Company Holding S.A. ("MSC")'nin %100 bağlı ortaklığı SAS Shipping Agencies Services S.a.R.L ("SAS")'nin GPH'in hisselerinin tamamına ilişkin olası bir satın alma teklifine yönelik bir yaklaşımda bulunduğunu ve konu hakkında görüşmelerin devam etmekte olduğunu açıklamıştır.
 
Söz konusu açıklamada, bu konuya ilişkin değerlendirmelerin henüz erken bir aşamada olduğu, GPH'in hisselerinin satınalınmasına yönelik bir teklife ilişkin alınmış herhangi bir karar olmadığı, nihai olarak böyle bir teklifte bulunulup bulunulmayacağı ve/veya olası bir teklifin şartlarına ilişkin hiçbir kesinlik bulunmadığı bildirilmiştir.
GPH'in çoğunluk hisselerine sahip olan Şirketimiz tarafından bu konuya ilişkin alınmış herhangi bağlayıcı bir karar bulunmamaktadır.
 
GPH tarafından yapılmış olan açıklamada belirtildiği üzere, bundan sonraki süreçte, SAS en geç 13.07.2022 saat 17:00'ye kadar Code'un 2.7 no'lu kuralı uyarınca GPH için bir teklifte bulunmaya ilişkin kesin niyetini veya Code'un 2.8 no'lu kuralının geçerli olacağı şekilde herhangi bir teklifte bulunmayacağını açıklamak yükümlülüğündedir. Code Kural 2.6 (c) uyarınca bu süre Code'un uygulanmasından sorumlu düzenleyici kurum olan Takeover Panel'in onayı ile uzatılabilir.
 
Konuya ilişkin olarak GPH'in yapmış olduğu İngilizce duyuru ektedir ve GPH'in kurumsal web sitesi üzerinden (Investors, Regulatory News) ulaşılabilir.
 
Gelişmeler hakkında kamuoyuna bilgi verilmeye devam edilecektir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037561


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