***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
06.11.2020 16:05
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
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Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Yönetim Kurulunun 01.03.2018 ve 09.09.2019 tarihli payların geri alımına ilişkin kararlarına istinaden 28.10.2020 tarihinde gerçekleşen pay alım işlemine ilişkin detaylar aşağıdaki tabloda sunulmuştur.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
28/10/2020 12.240.000 0 12.240.000 195.077 12.435.077 % 0,0599 % 0,0599 % 3,8157 % 3,8157
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886656
BIST
16:361.186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 6,13
|Açılış
|: 1.180
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.189
En Düşük
1.177
16:368,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,1525
|Açılış
|: 8,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4750
|
8,5686
En Düşük
8,4044
16:3610,1924
En Yüksek
|Değişim
|: 2,29%
|| 0,2281
|Açılış
|: 10,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,1924
En Düşük
9,9273
16:36537,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 10,21
|Açılış
|: 537,76
|
|Önceki Kapanış
|: 527,55
|
538,87
En Düşük
523,78
BIST En Aktif Hisseler16:36
|MARKA
|4,62
|26.117.008
|% 10,00
|
|BRKO
|1,43
|5.473.483
|% 10,00
|
|TKURU
|267,50
|5.066.652
|% 9,99
|
|KSTUR
|174,00
|1.263.975
|% 9,99
|
|MERKO
|13,02
|327.790.739
|% 9,97
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|MEGAP
|13,41
|6.223.766
|% -10,00
|
|UZERB
|26,66
|346.953
|% -9,99
|
|EUYO
|9,40
|331.989
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,99
|2.029.736
|% -9,94
|
|KRDMD
|3,48
|1.417.435.872
|% 4,82
|
|GARAN
|6,97
|1.391.998.706
|% 0,14
|
|SISE
|6,57
|626.393.686
|% -0,90
|
|TSKB
|2,11
|598.658.864
|% -0,47
|
|FENER
|36,08
|540.802.685
|% 5,01
|
|KRDMD
|3,48
|1.417.435.872
|% 4,82
|
|TSKB
|2,11
|598.658.864
|% -0,47
|
|SKBNK
|1,87
|427.533.640
|% 2,75
|
|EKGYO
|1,80
|379.463.570
|% 1,12
|
|YKBNK
|2,31
|473.290.876
|% 0,43
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5630
|8,5685
|% 1,81
|
|Euro
|10,1795
|10,1924
|% 2,29
|
|Sterlin
|11,1999
|11,2561
|% 1,55
|
|Frank
|9,4781
|9,5352
|% 2,28
|
|Riyal
|2,2758
|2,2872
|% 1,73
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.958
|1.959
|9,59
|
|Altın Gr.
|538
|539
|10,96
|
|Cumhuriyet
|3.563
|3.617
|91,00
|
|Tam
|3.547
|3.636
|90,60
|
|Yarım
|1.714
|1.759
|43,83
|
|Çeyrek
|860
|879
|21,91
|
|Gümüş.Ons
|25,65
|25,68
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,06
|7,07
|0,19
|
|B. Petrol
|39,86
|39,86
|-1,07
|
Seans Raporu
16:36
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16:48
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16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 2, 96 artarak (% 0.28 ) 1, 062
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