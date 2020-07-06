***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRFGLMD72016 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 16.05.2019İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 250.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 06.07.2020Vade (Gün Sayısı) 364Faiz Oranı Türü DeğişkenFaiz Oranı - Dönemsel (%) 3 Aylık TRLIBOR + %4,50Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMD72016Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 08.07.2019Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 20.000.000Kupon Sayısı 4Döviz Cinsi TRYSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 07.10.2019 04.10.2019 07.10.2019 6,946 27,8603 30,9118 1.389.200 Evet2 06.01.2020 03.01.2020 06.01.2020 4,944 19,8303 21,3559 988.800 Evet3 06.04.2020 03.04.2020 06.04.2020 3,8699 15,5221 16,4502 773.980 Evet4 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 3,478 13,9502 14,6978 695.600 EvetAnapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.07.2020 03.07.2020 06.07.2020 20.000.000 Evet* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 27.06.2019 tarihli ve 38/839 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 364 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMD72016 ISIN kodlu nominal 20.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (06.07.2020) başarı ile tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/855255BIST