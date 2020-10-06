***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.10.2020 17:51
im Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 06.10.2020
Vade (Gün Sayısı) 270
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %14,75 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için BIST TLREF + %4,00 Ek Getiri (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %3,6774)
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMDE2013
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 124.620.000
Kupon Sayısı 3
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 3,6774 14,75 15,5869 4.582.776 Evet
2 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 3,6801 14,7608 15,599 4.586.141 Evet
3 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 3,0858 12,7987 13,4345 3.845.524 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.10.2020 05.10.2020 06.10.2020 124.620.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarihli ve 75/1633 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 270 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMDE2013 ISIN kodlu nominal 124.620.000 TL tutarındaki finansman bonosunun kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (06.10.2020) başarı ile tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878708
BIST