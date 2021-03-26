***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
26.03.2021 18:41
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş. nin TRFGLMD32119 ISIN kodlu finansman bonosunun kupon faiz oranı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 29.03.2021
Vade (Gün Sayısı) 89
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) BİST TLREF Endeksi Değişimi + %2,50
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMD32119
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 30.12.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 50.000.000
Kupon Sayısı 1
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 4,9276 20,2087 21,8068 2.463.800
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 29.03.2021 26.03.2021 29.03.2021 50.000.000
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Global Yatırım Holding A.Ş.'nin 89 gün vadeli değişken kupon faizli TRFGLMD32119 ISIN kodlu nominal 50.000.000 TL tutarındaki finansman bonosunun 29.03.2021 tarihli kupon ödemesinin basit faizi % 4,9276 olarak belirlenmiş olup kupon ödeme tutarı 2.463.800 TL'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921181
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