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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.04.2021 20:00



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi 84.150.000 TL Nominal Değerli Finansman Bonosu İhracı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 16.09.2021
Vade (Gün Sayısı) 163
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 10,2718
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,0013
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,4771
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMD92113
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.150.000
İhraç Fiyatı 0,90685
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 16.09.2021
Kayıt Tarihi 15.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2021
Döviz Cinsi TRY





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924016


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Altın Gr. 456 456 5,97  
Cumhuriyet 3.017 3.063 34,00  
Tam 3.000 3.076 29,81  
Yarım 1.450 1.488 14,43  
Çeyrek 727 744 7,21  
Gümüş.Ons 25,16 25,19 0,29  
Gümüş Gr. 6,58 6,59 0,10  
B. Petrol 62,73 62,73 0,58  
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