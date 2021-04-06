Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

06.04.2021 19:38



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD42111 ISIN kodlu tahvilinin itfa işlemi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 452
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %15,50 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için BIST TLREF + %4,75 Ek Getiri (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %3,8644)
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGLMD42111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.380.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 3,8644 15,5001 16,4254 4.845.185 Evet
2 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 3,8671 15,5109 16,4376 4.848.570 Evet
3 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 3,3056 13,2586 13,9333 4.144.561 Evet
4 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 3,6756 14,7427 15,5789 4.608.467 Evet
5 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 4,827 20,0209 21,5954 6.052.093 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 125.380.000 Evet

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarihli ve 75/1633 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 452 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD42111 ISIN kodlu nominal 125.380.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (06.04.2021) başarı ile tamamlanmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924007


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
10:481.407
Değişim :  -0,97% |  -13,82
Açılış :  1.421  
Önceki Kapanış :  1.421  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.406
BIST En Aktif Hisseler10:48
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MTRKS 33,88 57.969 % 10,00  
NTGAZ 13,67 1.394.449 % 9,98  
MRSHL 285,50 2.299.847 % 9,98  
TKURU 251,70 1.931.206 % 9,96  
KLMSN 25,42 3.229.814 % 9,95  
daha fazla
10:48 Alış Satış %  
Dolar 8,1733 8,1787 % 0,62  
Euro 9,7139 9,7224 % 0,54  
Sterlin 11,2602 11,3167 % 0,42  
Frank 8,7703 8,8231 % 0,75  
Riyal 2,1760 2,1869 % 0,63  
daha fazla
10:48 Alış Satış %  
Altın Ons 1.741 1.741 -2,33  
Altın Gr. 458 458 1,98  
Cumhuriyet 3.017 3.063 34,00  
Tam 3.000 3.076 29,81  
Yarım 1.450 1.488 14,43  
Çeyrek 727 744 7,21  
Gümüş.Ons 25,08 25,11 -0,07  
Gümüş Gr. 6,59 6,61 0,02  
B. Petrol 62,80 62,80 0,06  
Seans Raporu 10:48
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru