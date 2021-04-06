***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
06.04.2021 19:38
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş.'nin TRSGLMD42111 ISIN kodlu tahvilinin itfa işlemi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 15.11.2019
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 250.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 06.04.2021
Vade (Gün Sayısı) 452
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) İlk Kupon için %15,50 Yıllık Basit, Kalan Diğer Kuponlar için BIST TLREF + %4,75 Ek Getiri (1. Kupon dönemsel faiz oranı: %3,8644)
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSGLMD42111
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 10.01.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 125.380.000
Kupon Sayısı 5
Döviz Cinsi TRY
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 10.04.2020 09.04.2020 10.04.2020 3,8644 15,5001 16,4254 4.845.185 Evet
2 10.07.2020 09.07.2020 10.07.2020 3,8671 15,5109 16,4376 4.848.570 Evet
3 09.10.2020 08.10.2020 09.10.2020 3,3056 13,2586 13,9333 4.144.561 Evet
4 08.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 3,6756 14,7427 15,5789 4.608.467 Evet
5 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 4,827 20,0209 21,5954 6.052.093 Evet
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 06.04.2021 05.04.2021 06.04.2021 125.380.000 Evet
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 19.12.2019 tarihli ve 75/1633 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 452 gün vadeli değişken kupon faizli TRSGLMD42111 ISIN kodlu nominal 125.380.000 TL tutarındaki tahvilin kupon ve anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (06.04.2021) başarı ile tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924007
BIST