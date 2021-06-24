***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
24.06.2021 18:17
***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş. nin TRFGLMD62116 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemi hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 300.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 24.06.2021
Vade (Gün Sayısı) 261
Faiz Oranı Türü İskontolu
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 12,1567
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 17,0007
Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 17,4029
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFGLMD62116
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Vade Başlangıç Tarihi 06.10.2020
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 37.120.000
İhraç Fiyatı 0,89161
Kupon Sayısı 0
İtfa Tarihi 24.06.2021
Kayıt Tarihi 23.06.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 24.06.2021
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 37.120.000
Döviz Cinsi TRY
Ödeme Gerçekleştirildi mi? Evet
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2020 tarihli ve 38/772 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 261 gün vadeli iskontolu TRFGLMD62116 ISIN kodlu nominal 37.120.000 TL tutarındaki finansman bonosunun anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (24.06.2021) başarı ile tamamlanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944004
BIST