***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi Global Yatırım Holding A.Ş. nin TRFGLMD92113 ISIN kodlu finansman bonosunun itfa işlemi hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 20.05.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 300.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiİhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriTürü Finansman BonosuVadesi 16.09.2021Vade (Gün Sayısı) 163Faiz Oranı Türü İskontoluFaiz Oranı - Dönemsel (%) 10,2718Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 23,0013Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) 24,4771Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRFGLMD92113Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Vade Başlangıç Tarihi 06.04.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 84.150.000İhraç Fiyatı 0,90685Kupon Sayısı 0İtfa Tarihi 16.09.2021Kayıt Tarihi 15.09.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 16.09.2021Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 84.150.000Döviz Cinsi TRYÖdeme Gerçekleştirildi mi? EvetEk AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 25.06.2020 tarihli ve 38/772 sayılı kararı ile onaylanan ihraç belgemiz kapsamında Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ihraç edilen 163 gün vadeli iskontolu TRFGLMD92113 ISIN kodlu nominal 84.150.000 TL tutarındaki finansman bonosunun anapara geri ödemesi (itfası) Şirketimiz tarafından bugün (16.09.2021) başarı ile tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964152BIST