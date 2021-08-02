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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

02.08.2021 23:16



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz çıkarılmış sermayesinin 650.000.000 TL ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebinin olumlu karşılanması hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 325.888.409,93
Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,199 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 324.086.726,177 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 9.945,478 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 14.918,216 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 325.888.409,93 324.111.590,070 99,45477

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 27.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih, 1037 sayılı ve 06.07.2021 tarih, 1044 sayılı kararları ile Şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1168 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir. Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan İzahname, işbu bildirimin ekinde yer almakta olup KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin İnternet sitesinde (www.globalyatirim.com.tr) ve halka arzda satışa aracılık edecek Global Menkul Değerler A.Ş.'nin İnternet sitesinde (www.global.com.tr) yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 İzahname_SPK Onaylı_02.08.2021-2.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954274


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