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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

03.08.2021 15:45



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin rüçhan ISIN kodları
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 325.888.409,93
Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,199 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma A Grubu, GLYH6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00152
C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 324.086.726,177 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma C Grubu, GLYHO(RÜÇHAN), TRRGLMD00145
D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 9.945,478 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma D Grubu, GLYH7(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00160
E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 14.918,216 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma E Grubu, GLYH8(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00178

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 325.888.409,93 324.111.590,070 99,45477

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 04.08.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 18.08.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 27.04.2021
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 29.07.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 06.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanım başlangıç ve bitiş tarihleri 04.08.2021 ve 18.08.2021 olarak belirlenmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954417


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