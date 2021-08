***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin rüçhan ISIN kodlarıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000Mevcut Sermaye (TL) 325.888.409,93Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,199 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma A Grubu, GLYH6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00152C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 324.086.726,177 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma C Grubu, GLYHO(RÜÇHAN), TRRGLMD00145D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 9.945,478 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma D Grubu, GLYH7(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00160E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 14.918,216 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma E Grubu, GLYH8(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00178Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 325.888.409,93 324.111.590,070 99,45477Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 04.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 18.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 27.04.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarSermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanım başlangıç ve bitiş tarihleri 04.08.2021 ve 18.08.2021 olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954417BIST