***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Sermaye Artırımının TamamlanmasıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000Mevcut Sermaye (TL) 325.888.409,93Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,199 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma A Grubu, GLYH6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00152 0C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 324.086.726,177 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma C Grubu, GLYHO(RÜÇHAN), TRRGLMD00145 1.268.029,303D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 9.945,478 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma D Grubu, GLYH7(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00160 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 14.918,216 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma E Grubu, GLYH8(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00178 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 325.888.409,93 324.111.590,070 99,45477 1.268.029,303Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 04.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 18.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarSPK Başvuru Tarihi 27.04.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.04.2021 tarih, 1037 sayılı ve 06.07.2021 tarih, 1044 sayılı kararları ile Şirketin 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 325.888.409,93 TL çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.07.2021 tarih ve 38/1168 sayılı toplantısında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.Şirketimiz 650.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 325.888.409,93 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 324.111.590,07 TL artırılarak 650.000.000 TL'ye çıkarılmasına ilişkin olarak Şirketimizin 19.08.2021 tarihli KAP açıklamasında yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu'na istinaden, pay sahiplerimizin yeni pay alma (rüçhan) haklarının kullanımından sonra kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli payların 23 Ağustos ve 24 Ağustos 2021 tarihlerinde yeni pay alma hakkı kullanım fiyatı olan 1 lot (100 adet) pay için 1,50 TL fiyatından düşük olmamak üzere, 2 iş günü süre ile Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasa'da satışa sunulması neticesinde, Birincil Piyasa'da satışa sunulan ve rüçhan haklarının kullanılmasının ardından kalan 1.268.029,303 TL nominal değerli payların tamamının satışı tamamlandığı 23.08.2021 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu.Yeni pay alma haklarının kullandırılmasından 484.265.422,30 TL ve yeni pay alma haklarının kullanımından kalan payların Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasadaki satıştan 2.914.786,75 TL olmak üzere sermaye artırımından sağlanan toplam 487.180.209,05 TL fon girişi gerçekleşmiş olup böylelikle sermaye artırımı tamamlanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960887BIST