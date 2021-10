***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim









Özet Bilgi Şirketimizin Bedelli Sermaye Artırımı İşleminin Tamamlanması Sonrası Esas Sözleşme Tadilinin Tescili HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 22.04.2021Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 650.000.000Mevcut Sermaye (TL) 325.888.409,93Ulaşılacak Sermaye (TL) 650.000.000Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)A Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00028 0,2 0,199 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma A Grubu, GLYH6(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00152 0C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 325.863.409,73 324.086.726,177 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma C Grubu, GLYHO(RÜÇHAN), TRRGLMD00145 1.268.029,303D Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00036 10.000 9.945,478 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma D Grubu, GLYH7(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00160 0E Grubu, İşlem Görmüyor, TREGLMD00044 15.000 14.918,216 99,45477 1,50 C Grubu C Grubu, GLYHO, TRAGLMDE91R3 Nâma E Grubu, GLYH8(İMTİYAZLI RÜÇHAN), TRRGLMD00178 0Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)TOPLAM 325.888.409,93 324.111.590,070 99,45477 1.268.029,303Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Yoktur.Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 04.08.2021Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 18.08.2021Para Birimi TRYBildirilmesi Gereken Diğer HususlarTadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Tarihi 07.09.2021Ana Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Başvuru Sonucu ONAYAna Sözleşmenin Sermaye Maddesinin Tadiline İlişkin SPK Onay Tarihi 20.09.2021SPK Başvuru Tarihi 27.04.2021SPK Başvuru Sonucu OnaySPK Onay Tarihi 29.07.2021Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi PayÖdeme Tarihi 06.08.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa'da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.Kayıt Tarihi 05.08.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Sermaye Tescil Tarihi 06.10.2021Ek Açıklamalar01.09.2021 tarihli açıklamamız ile sermaye artırım işlemlerinin tamamlandığının Sermaye Piyasası Kuruluna ("Kurul") bildirilmesi ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin 01.09.2021 tarihli açıklamamıza ekli yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla Kurula başvuruda bulunulacağı duyurulmuş idi. Bu kapsamda ilgili başvuru 07.09.2021 tarihinde gerçekleştirilmiş ve aynı tarihte bu husus da kamuya duyurulmuş idi.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin yeni şekline ilişkin uygun görüş alınması amacıyla yapılan başvurumuzun Kurul tarafından uygun bulunduğu hususu 22.09.2021 tarihinde kamuya duyurulmuş, akabinde Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde gerekli tescil ve ilan işlemlerinin gerçekleştirilmesi için başvuruda bulunulmuş idi.Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Payların Türü" başlıklı 6. maddesinin ekte yer alan tadil metnince tadil edilen değişik hali 06.10.2021 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilmiş ve 06.10.2021 tarihli, 10424 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.Saygılarımızla,Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni Eski-Yeni Hali.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967738