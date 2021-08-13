***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviMEHMET KUTMAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Evet 12.29 A Bağımsız Üye DeğilEROL GÖKER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Evet 0.15 A Bağımsız Üye DeğilAYŞEGÜL BENSEL Kadın Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 01.10.2004 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Evet D Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ÜyesiSERDAR KIRMAZ Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 04.06.2010 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Evet E Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi / Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi / Yatırım Komitesi Üyesi / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi ÜyesiOĞUZ SATICI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 10.05.2012 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Hayır Tüm Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-3) Değerlendirildi Hayır Denetim Komitesi Başkanı / Riski Erken Saptanması Komitesi Başkanı / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı / Aday Gösterme ve Ücret Komitesi BaşkanıDALINÇ ARIBURNU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Evet Tüm Bağımsız Üye Değil Yatırım Komitesi ÜyesiSHAHROKH BADIE Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını 27.04.2018 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2) Evet Tüm Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-3) Değerlendirildi Hayır Yatırım Komitesi Üyesi / Denetim Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerMEHMET KUTMAN Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Başkanı-Genel Müdür https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (Ek-2)EROL GÖKER Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (Ek-2)AYŞEGÜL BENSEL Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (Ek-2)SERDAR KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (Ek-2)OĞUZ SATICI Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (Ek-2)GÖKNİL AKÇA İnsan Kaynakları Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Yatırım Holding Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Grup DirektörüASLI GÜLHAN SU ATA Yatırımcı İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Liman İşletmeleri Yatırımcı İlişkileri DirektörüUĞUR AYDIN Baş Hukuk Müşaviri Üst Düzey Yönetici Baş Hukuk MüşaviriMEHMET ALİ DENİZ İş Geliştirme, Birleşme ve Devralma Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici İş Geliştirme Birleşme ve Devralma Grup Direktörü / Yönetim Kurulu ÜyeliğiMURAT ENGİN Bilgi Teknolojileri Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Bilgi Teknolojileri Grup DirektörüÇAĞRI KUTLU Hazine Direktörü Üst Düzey Yönetici Hazine DirektörüDALINÇ ARIBURNU Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2)SHAHROKH BADIE Yönetim Kurulu Üyesi İş Adamı / İş Kadını Yönetim Kurulu Üyesi https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917731 (EK-2)FERDAĞ ILDIR Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finans Grup Direktörü Üst Düzey Yönetici Global Liman İşletmeleri Mali İşler DirektörüMERT TAŞPOLAT İç denetim ve Uyum Grup Yöneticisi Yönetici İç denetim ve Uyum Grup Yöneticisihttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958077BIST