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***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

02.09.2021 18:02



***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Aslı Gülhan SU ATA Yatırımcı İlişkileri Direktörü 17.09.2015 +90 (212) 244 60 00 SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 204010/700378

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 0.2 TRY 0 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
C Nama 0,01 TRY 649974999.8 TRY 99,992 İmtiyazı Yok İşlem Görüyor
D Nama 0,01 TRY 10000 TRY 0,003 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor
E Nama 0,01 TRY 15000 TRY 0,005 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyor




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961524


BIST
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EGEPO 6,05 2.219.043 % 10,00  
BASCM 10,23 354.290 % 10,00  
ORCAY 10,89 634.691 % 10,00  
AKFGY 3,08 85.009.595 % 10,00  
PAMEL 46,90 35.474.271 % 9,99  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,2754 8,2800 % -0,04  
Euro 9,8470 9,8543 % 0,31  
Sterlin 11,4161 11,4734 % 0,31  
Frank 9,0172 9,0715 % 0,00  
Riyal 2,2002 2,2113 % -0,15  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.810 1.810 -4,17  
Altın Gr. 481 482 -2,03  
Cumhuriyet 3.197 3.245 -8,00  
Tam 3.182 3.262 -7,32  
Yarım 1.538 1.578 -3,54  
Çeyrek 771 789 -1,77  
Gümüş.Ons 23,87 23,91 -0,25  
Gümüş Gr. 6,35 6,36 -0,08  
B. Petrol 72,81 72,81 1,22  
Seans Raporu 18:05
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