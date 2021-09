***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAslı Gülhan SU ATA Yatırımcı İlişkileri Direktörü 17.09.2015 +90 (212) 244 60 00 SPK İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim Derecelendirme 204010/700378Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 0,01 TRY 0.2 TRY 0 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorC Nama 0,01 TRY 649974999.8 TRY 99,992 İmtiyazı Yok İşlem GörüyorD Nama 0,01 TRY 10000 TRY 0,003 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem GörmüyorE Nama 0,01 TRY 15000 TRY 0,005 Yönetim Kuruluna Aday Gösterme İşlem Görmüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961524BIST