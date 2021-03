***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği









***GLYHO*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Şirket Merkezi Değişikliği )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeŞirket Merkezi DeğişikliğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEski Şirket MerkeziRıhtım Caddesi NO: 51 Karaköy Beyoğlu/İstanbulYeni Şirket MerkeziEsentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok NO: 193 İç Kapı NO: 2 Şişli/İstanbulDeğişiklik Tarihi01/03/2021AçıklamalarŞirketimiz başta olmak üzere Grubumuzun merkez adresi Rıhtım Caddesi NO: 51 Karaköy Beyoğlu/İstanbul adresinden Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok NO: 193 İç Kapı NO: 2 Şişli/İstanbul adresine taşınmıştır. Şirketimizin telefon ve faks numaralarında bir değişiklik olmamıştır. Şirketimizin güncel iletişim bilgileri şu şekildedir Adres: Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi 193 Apt Blok NO: 193 İç Kapı NO: 2 34394 Şişli/İstanbul Tel: 0212 2446000 Faks: 0212 2446161http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914186BIST