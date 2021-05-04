***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
04.05.2021 09:15
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
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Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılıyor olması ilgili kişilerin, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki diğer açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934302
BIST
10:321.423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 2,22
|Açılış
|: 1.423
|
|Önceki Kapanış
|: 1.421
|
1.427
En Düşük
1.417
10:328,3263
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,0789
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3263
En Düşük
8,2393
10:3210,0076
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0522
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0143
En Düşük
9,9291
10:32477,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 1,92
|Açılış
|: 477,54
|
|Önceki Kapanış
|: 475,62
|
477,77
En Düşük
473,46
BIST En Aktif Hisseler10:32
|DITAS
|15,29
|1.262.495
|% 10,00
|
|EMNIS
|27,94
|543.237
|% 10,00
|
|EKIZ
|8,58
|30.502
|% 10,00
|
|CANTE
|5,18
|11.798.144
|% 9,98
|
|MRSHL
|298,80
|2.095.186
|% 9,97
|
|IHGZT
|1,29
|483.920
|% -36,45
|
|VAKFN
|21,30
|4.182.276
|% -9,97
|
|BAYRK
|11,13
|6.640.496
|% -8,24
|
|VERTU
|28,40
|22.134.776
|% -5,96
|
|COSMO
|10,50
|74.225
|% -4,20
|
|THYAO
|12,77
|413.986.159
|% -1,16
|
|EREGL
|19,17
|225.505.015
|% 1,11
|
|GARAN
|7,37
|181.060.596
|% 0,00
|
|KOZAL
|116,30
|168.084.953
|% 0,43
|
|PETKM
|6,85
|137.288.269
|% 0,74
|
|YKBNK
|2,12
|103.739.502
|% 0,00
|
|THYAO
|12,77
|413.986.159
|% -1,16
|
|PEKGY
|1,37
|39.580.457
|% 3,79
|
|GARAN
|7,37
|181.060.596
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,11
|24.495.418
|% -0,89
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3210
|8,3263
|% 0,96
|
|Euro
|9,9999
|10,0076
|% 0,52
|
|Sterlin
|11,4906
|11,5482
|% 0,45
|
|Frank
|9,0558
|9,1103
|% 0,43
|
|Riyal
|2,2109
|2,2220
|% 0,81
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|-6,95
|
|Altın Gr.
|477
|477
|1,76
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|26,79
|26,83
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|0,04
|
|B. Petrol
|67,58
|67,58
|0,02
|