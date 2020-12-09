***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
09.12.2020 09:38
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892229
BIST
10:531.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 9,98
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.353
En Düşük
1.342
10:537,8274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0083
|Açılış
|: 7,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8400
|
7,8418
En Düşük
7,8069
10:539,4991
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0298
|Açılış
|: 9,4750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4950
|
9,5191
En Düşük
9,4524
10:53467,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -2,64
|Açılış
|: 467,54
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
466,33
BIST En Aktif Hisseler10:51
|AKFGY
|4,73
|13.953.157
|% 10,00
|
|SELEC
|19,97
|146.152.187
|% 9,97
|
|OSMEN
|24,50
|986.528
|% 9,96
|
|KRVGD
|13,16
|272.512.108
|% 9,94
|
|SILVR
|6,57
|22.065.178
|% 9,87
|
|SNKRN
|7,02
|79.937
|% -9,88
|
|KERVN
|1,05
|582.765
|% -9,48
|
|KSTUR
|150,50
|26.639
|% -5,94
|
|IZMDC
|17,92
|9.782.585
|% -5,19
|
|YGYO
|1,35
|49.074.268
|% -4,93
|
|EREGL
|13,56
|716.308.901
|% 0,82
|
|PETKM
|4,94
|641.779.364
|% 1,02
|
|SISE
|7,20
|565.432.062
|% 0,98
|
|KRDMD
|5,23
|428.715.674
|% 0,00
|
|GARAN
|9,07
|303.691.598
|% 1,45
|
|PETKM
|4,94
|641.779.364
|% 1,02
|
|KRDMD
|5,23
|428.715.674
|% 0,00
|
|ODAS
|3,62
|293.039.741
|% 1,97
|
|SISE
|7,20
|565.432.062
|% 0,98
|
|EKGYO
|2,06
|162.550.162
|% 0,49
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8226
|7,8254
|% 0,08
|
|Euro
|9,4925
|9,4993
|% 0,32
|
|Sterlin
|10,4392
|10,4916
|% 0,28
|
|Frank
|8,7761
|8,8289
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0792
|2,0896
|% 0,07
|
|10:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-9,99
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-2,30
|
|Cumhuriyet
|3.118
|3.165
|49,00
|
|Tam
|3.102
|3.181
|46,00
|
|Yarım
|1.499
|1.539
|22,25
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,13
|
|Gümüş.Ons
|24,24
|24,28
|-0,30
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|48,95
|48,95
|0,11
|