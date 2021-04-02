***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
02.04.2021 12:44
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922798
BIST
13:531.430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 3,29
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.439
En Düşük
1.430
13:538,0643
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0413
|Açılış
|: 7,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,1260
En Düşük
7,9826
13:539,5300
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,0606
|Açılış
|: 9,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5450
|
9,5962
En Düşük
9,4208
13:53449,02
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -1,96
|Açılış
|: 449,02
|
|Önceki Kapanış
|: 450,97
|
453,57
En Düşük
445,52
BIST En Aktif Hisseler13:53
|DERHL
|8,69
|20.759.903
|% 10,00
|
|JANTS
|827,00
|221.253.648
|% 9,99
|
|ALKA
|20,36
|27.050.647
|% 9,99
|
|VAKFN
|27,98
|6.159.545
|% 9,98
|
|BURVA
|37,54
|4.144.686
|% 9,96
|
|UTPYA
|33,22
|851.163
|% -9,97
|
|EPLAS
|33,94
|6.274.576
|% -9,93
|
|GLRYH
|12,60
|32.576.033
|% -6,60
|
|BRMEN
|2,72
|205.216
|% -6,53
|
|VANGD
|7,93
|37.353.180
|% -5,37
|
|GARAN
|7,06
|1.553.372.594
|% 0,71
|
|RTALB
|33,00
|666.789.849
|% -2,14
|
|BJKAS
|9,80
|512.024.494
|% 6,99
|
|KOZAL
|121,80
|469.302.527
|% 0,83
|
|SASA
|47,12
|431.271.935
|% -0,38
|
|GARAN
|7,06
|1.553.372.594
|% 0,71
|
|EKGYO
|1,92
|230.863.995
|% 0,00
|
|GSRAY
|4,20
|331.533.753
|% 3,70
|
|SKBNK
|1,21
|78.255.949
|% -1,63
|
|KARSN
|4,08
|229.678.421
|% 1,75
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,0634
|8,0643
|% -0,51
|
|Euro
|9,5075
|9,5300
|% -0,63
|
|Sterlin
|11,1030
|11,1587
|% -0,71
|
|Frank
|8,5205
|8,5718
|% -0,62
|
|Riyal
|2,1393
|2,1500
|% -0,74
|
|13:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.735
|5,92
|
|Altın Gr.
|448
|449
|-2,40
|
|Cumhuriyet
|2.948
|2.992
|-37,00
|
|Tam
|2.934
|3.010
|-34,95
|
|Yarım
|1.418
|1.456
|-16,90
|
|Çeyrek
|711
|728
|-8,45
|
|Gümüş.Ons
|24,93
|24,96
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,67
|64,67
|0,04
|