***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
24.11.2021 09:56
***GLYHO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler GLYHO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Mehmet Kutman tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/979370
BIST
11:481.815
En Yüksek
|Değişim
|: 1,73%
|| 30,93
|Açılış
|: 1.799
|
|Önceki Kapanış
|: 1.785
|
1.835
En Düşük
1.799
11:4812,6390
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -0,1683
|Açılış
|: 79,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 82,3100
|
13,1843
En Düşük
12,3383
11:4814,1861
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -0,2512
|Açılış
|: 20,7300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,8000
|
14,8152
En Düşük
13,8636
11:489,44
En Yüksek
|Değişim
|: -3,38%
|| -0,33
|Açılış
|: 9,44
|
|Önceki Kapanış
|: 9,77
|
10,01
En Düşük
9,40
BIST En Aktif Hisseler11:46
|PRKAB
|65,45
|22.083.746
|% 10,00
|
|RALYH
|14,74
|19.215.862
|% 10,00
|
|MIATK
|21,02
|11.091.897
|% 9,99
|
|TUCLK
|16,00
|41.824.381
|% 9,97
|
|DOBUR
|240,50
|6.009.374
|% 9,97
|
|KZBGY
|33,76
|28.332.099
|% -9,97
|
|YBTAS
|11.208,90
|190.551
|% -7,45
|
|GESAN
|23,86
|30.604.216
|% -5,24
|
|TSPOR
|8,52
|362.748.408
|% -3,84
|
|TETMT
|245,40
|11.392.748
|% -3,16
|
|GARAN
|11,86
|1.292.285.487
|% 2,51
|
|PETKM
|8,06
|975.501.775
|% 1,64
|
|YKBNK
|3,55
|932.857.446
|% 3,20
|
|KRDMD
|9,02
|929.379.676
|% 3,56
|
|SISE
|12,23
|818.421.586
|% 2,34
|
|YKBNK
|3,55
|932.857.446
|% 3,20
|
|EKGYO
|2,23
|331.329.372
|% 2,76
|
|PETKM
|8,06
|975.501.775
|% 1,64
|
|GARAN
|11,86
|1.292.285.487
|% 2,51
|
|AKBNK
|7,01
|730.774.287
|% 1,59
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,5416
|12,5558
|% -1,96
|
|Euro
|14,0748
|14,0931
|% -2,38
|
|Sterlin
|16,6038
|16,6871
|% -2,96
|
|Frank
|13,2651
|13,3450
|% -3,09
|
|Riyal
|3,3075
|3,3241
|% -2,96
|
|11:46
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|0,94
|
|Altın Gr.
|717
|717
|-21,77
|
|Cumhuriyet
|4.757
|4.829
|410,00
|
|Tam
|4.730
|4.866
|419,80
|
|Yarım
|2.286
|2.354
|203,07
|
|Çeyrek
|1.147
|1.177
|101,53
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,61
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,45
|-0,31
|
|B. Petrol
|82,80
|82,80
|0,49
|
Seans Raporu
11:46
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12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler DOHOL, TUPRS, KOZAA
-
12:00
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SASA, TAVHL, ASELS
-
12:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 7 artarak (% 2.19 ) 1, 622
-
12:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KARTN, DURDO, TUCLK, DOBUR, MIATK, PRKAB, RALYH
-
12:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY