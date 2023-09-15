***GLYHO* *NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi
15.09.2023 18:14
***GLYHO******NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )
İlgili Şirketler [NTGAZ, GLYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
23000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
10
Satıcının Unvanı
Global Yatırım Holding A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Alıcı ve Satıcı Üye), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
16,5
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
14,70-22,04
İşlem Tarihi
18/09/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %10'una tekabül eden toplam 23.000.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan 23 (yirmiüç) ayrı fona 1 TL nominal değerli pay için 16,50 TL fiyatla satışı, Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/09/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
Fon Unvanı
Adet
İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
2.150.000
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
9.700
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
181.000
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
99.000
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
72.000
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
147.000
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
73.000
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
27.000
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
1.200.000
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
210.000
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
295.000
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
295.000
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
40.000
Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
63.000
İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon
3.788.300
Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
2.000.000
Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1.000.000
Hedef Portföy Birinci Değişken Fon
800.000
Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon
1.850.000
Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1.850.000
Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1.850.000
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
4.000.000
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
1.000.000
Toplam
23.000.000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195425
BIST