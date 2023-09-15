***GLYHO* *NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi









***GLYHO******NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )İlgili Şirketler [NTGAZ, GLYHO]İlgili Fonlar []TürkçeToptan Alış Satış İşlemiYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiPayları Satışa Konu Şirketin UnvanıNaturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.Satılacak Payların GrubuSatılacak Payların Nominal Tutarı (TL)23000000Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)10Satıcının UnvanıGlobal Yatırım Holding A.Ş.Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal TutarıAçıklamalar bölümünde yer almaktadır.İşleme Aracılık Edecek KuruluşlarInfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Alıcı ve Satıcı Üye), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)İşlem Fiyatı (TL)16,5Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları14,70-22,04İşlem Tarihi18/09/2023İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık YapısıKAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.AçıklamalarNaturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %10'una tekabül eden toplam 23.000.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan 23 (yirmiüç) ayrı fona 1 TL nominal değerli pay için 16,50 TL fiyatla satışı, Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/09/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.Fon UnvanıAdetİş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)2.150.000Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu9.700Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu181.000Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu99.000Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu72.000Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu147.000Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu73.000Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu27.000Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu1.200.000Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu210.000Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu295.000Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu295.000Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu40.000Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu63.000İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon3.788.300Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)2.000.000Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)1.000.000Hedef Portföy Birinci Değişken Fon800.000Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon1.850.000Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)1.850.000Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)1.850.000Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu4.000.000Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu1.000.000Toplam23.000.000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195425BIST