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***GLYHO* *NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi

15.09.2023 18:14
***GLYHO* *NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi


***GLYHO******NTGAZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Toptan Alış Satış İşlemi )

İlgili Şirketler [NTGAZ, GLYHO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Toptan Alış Satış İşlemi

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Payları Satışa Konu Şirketin Unvanı
Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Satılacak Payların Grubu
-
Satılacak Payların Nominal Tutarı (TL)
23000000
Satılacak Payların Sermayeye Oranı (%)
10
Satıcının Unvanı
Global Yatırım Holding A.Ş.
Alıcıların Unvanı / Satın Alacakları Payların Nominal Tutarı
Açıklamalar bölümünde yer almaktadır.
İşleme Aracılık Edecek Kuruluşlar
Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş.(Alıcı ve Satıcı Üye), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye)
İşlem Fiyatı (TL)
16,5
Toptan Alış Satış İşlemleri Düzenlemesine Göre Fiyat Marjları
14,70-22,04
İşlem Tarihi
18/09/2023
İşlem Öncesi ve Sonrası Şirketin Ortaklık Yapısı
KAP'ta Şirketin Genel Bilgiler sayfasında yer almaktadır.
Açıklamalar

Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Şirket) ortaklarından Global Yatırım Holding A.Ş.'nin sahip olduğu Şirket sermayesinin %10'una tekabül eden toplam 23.000.000 TL nominal değerli payların aşağıda yer alan 23 (yirmiüç) ayrı fona 1 TL nominal değerli pay için 16,50 TL fiyatla satışı,  Info Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı ve Satıcı Üye), İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye), Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) ve Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (Alıcı Üye) aracılığıyla toptan alış satış işlemleri kapsamında 18/09/2023 tarihinde gerçekleştirilecektir. Söz konusu işlemde nakit ve menkul kıymet takası Pay Piyasası takas süreci içinde yapılacaktır.
Fon Unvanı
Adet

İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
2.150.000

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
9.700

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
181.000

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
99.000

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Katkı Emeklilik Yatırım Fonu
72.000

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Atak Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
147.000

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Dengeli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
73.000

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Temkinli Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
27.000

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu
1.200.000

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. İkinci Borçlanma Araçları Grup Emeklilik Yatırım Fonu
210.000

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Standart Emeklilik Yatırım Fonu
295.000

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. OKS Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
295.000

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Katılım Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
40.000

Axa Hayat ve Emeklilik A.Ş. OKS Agresif Değişken Emeklilik Yatırım Fonu
63.000

İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon
3.788.300

Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
2.000.000

Hedef Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1.000.000

Hedef Portföy Birinci Değişken Fon
800.000

Azimut Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon
1.850.000

Azimut Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1.850.000

Azimut PYŞ Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
1.850.000

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Katılım Standart Emeklilik Yatırım Fonu
4.000.000

Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. BIST-30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fonu
1.000.000

Toplam
23.000.000





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195425


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TATEN 58,30 503.966.478 % 10,00  
ELITE 43,56 221.890.879 % 10,00  
DIRIT 7,81 1.019.393 % 10,00  
TRILC 15,73 79.079.020 % 10,00  
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Sterlin 33,3160 33,4831 % -0,05  
Frank 29,9598 30,1403 % -0,00  
Riyal 7,1720 7,2079 % 0,15  
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Altın Ons 1.925 1.925 13,76  
Altın Gr. 1.670 1.670 14,70  
Cumhuriyet 11.320 11.491 104,00  
Tam 11.045 11.157 24,00  
Yarım 5.539 5.602 12,00  
Çeyrek 2.761 2.801 6,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,10 0,42  
Gümüş Gr. 20,00 20,02 0,39  
B. Petrol 93,67 93,67 -0,03  
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