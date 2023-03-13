Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GLYHO* *NTGAZ* *CONSE*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler

13.03.2023 15:33
***GLYHO* *NTGAZ* *CONSE*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler


***GLYHO******NTGAZ******CONSE*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )

İlgili Şirketler [CONSE, NTGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
.
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Global Yatırım Holding A.Ş, 2023 yılına yönelik beklentilerini açıklamıştır. İlgili sunum ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123451


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:565.304
Değişim :  -1,50% |  -80,91
Açılış :  5.415  
Önceki Kapanış :  5.385  
En Yüksek
5.429 En Düşük
5.283
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler15:56
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GOKNR 14,64 24.413.327 % 9,99  
ALFAS 291,70 282.649.833 % 9,99  
VKING 40,12 22.791.157 % 9,98  
TETMT 265,80 21.754.083 % 9,97  
EUKYO 4,97 7.089.399 % 9,96  
daha fazla
15:56 Alış Satış %  
Dolar 18,9592 18,9877 % 0,10  
Euro 20,2973 20,3020 % 0,59  
Sterlin 22,8730 22,9877 % 0,58  
Frank 20,7618 20,8868 % 1,26  
Riyal 5,0386 5,0639 % 0,03  
daha fazla
15:56 Alış Satış %  
Altın Ons 1.896 1.897 26,82  
Altın Gr. 1.159 1.160 19,31  
Cumhuriyet 7.795 7.913 120,00  
Tam 7.852 7.904 274,00  
Yarım 3.836 3.867 133,00  
Çeyrek 1.918 1.934 67,00  
Gümüş.Ons 21,38 21,40 0,86  
Gümüş Gr. 13,13 13,15 0,62  
B. Petrol 79,24 79,24 -3,54  
Seans Raporu 15:56
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru