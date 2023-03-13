***GLYHO* *NTGAZ* *CONSE*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
13.03.2023 15:33
***GLYHO******NTGAZ******CONSE*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
İlgili Şirketler [CONSE, NTGAZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Global Yatırım Holding A.Ş, 2023 yılına yönelik beklentilerini açıklamıştır. İlgili sunum ekte yer almaktadır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123451
BIST
15:565.304
En Yüksek
|Değişim
|: -1,50%
|| -80,91
|Açılış
|: 5.415
|
|Önceki Kapanış
|: 5.385
|
5.429
En Düşük
5.283
15:5618,9877
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0198
|Açılış
|: 19,1930
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,1760
En Düşük
18,9063
15:5620,3020
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,1198
|Açılış
|: 20,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3900
|
20,5591
En Düşük
20,1806
15:561.158,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,57%
|| 17,94
|Açılış
|: 1.158,30
|
|Önceki Kapanış
|: 1.140,37
|
1.160,83
En Düşük
1.137,94
BIST En Aktif Hisseler15:56
|GOKNR
|14,64
|24.413.327
|% 9,99
|
|ALFAS
|291,70
|282.649.833
|% 9,99
|
|VKING
|40,12
|22.791.157
|% 9,98
|
|TETMT
|265,80
|21.754.083
|% 9,97
|
|EUKYO
|4,97
|7.089.399
|% 9,96
|
|PENTA
|30,96
|396.045.199
|% -10,00
|
|EMKEL
|8,39
|15.142.641
|% -9,98
|
|DEVA
|47,00
|115.517.106
|% -9,35
|
|VANGD
|6,67
|14.057.458
|% -9,25
|
|CEOEM
|18,27
|61.716.823
|% -8,74
|
|ASTOR
|53,70
|4.037.030.363
|% 2,87
|
|EREGL
|40,24
|3.219.431.030
|% -1,28
|
|ISCTR
|14,08
|3.137.001.847
|% -3,30
|
|SASA
|116,40
|2.843.201.545
|% 4,49
|
|THYAO
|135,90
|2.390.531.257
|% -2,02
|
|ISCTR
|14,08
|3.137.001.847
|% -3,30
|
|YKBNK
|11,13
|2.140.486.549
|% -6,16
|
|EKGYO
|8,03
|1.349.714.034
|% -0,74
|
|SKBNK
|2,46
|346.008.401
|% -5,75
|
|AKBNK
|18,71
|2.104.621.745
|% -4,15
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9592
|18,9877
|% 0,10
|
|Euro
|20,2973
|20,3020
|% 0,59
|
|Sterlin
|22,8730
|22,9877
|% 0,58
|
|Frank
|20,7618
|20,8868
|% 1,26
|
|Riyal
|5,0386
|5,0639
|% 0,03
|
|15:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.896
|1.897
|26,82
|
|Altın Gr.
|1.159
|1.160
|19,31
|
|Cumhuriyet
|7.795
|7.913
|120,00
|
|Tam
|7.852
|7.904
|274,00
|
|Yarım
|3.836
|3.867
|133,00
|
|Çeyrek
|1.918
|1.934
|67,00
|
|Gümüş.Ons
|21,38
|21,40
|0,86
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,62
|
|B. Petrol
|79,24
|79,24
|-3,54
|
Seans Raporu
15:56
daha fazla
-
16:11BEYAZ
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 21.18 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 253, 901 adet işlem
-
16:09GARAN
Yüzde -4.92 oranında düşüşle 27.06 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 742, 926 adet işlem
-
16:06XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -69, 39 kaybederek (% -1.44 ) 4, 765
-
16:06
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, GOKNR, KRGYO, MEGAP, BVSAN, VKING, MOBTL, ONCSM, ALFAS, SDTTR
-
16:06
BRKVY, EYGYO, UFUK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında