***GLYHO* *NTGAZ* *CONSE*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler









***GLYHO******NTGAZ******CONSE*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )İlgili Şirketler [CONSE, NTGAZ]İlgili Fonlar []TürkçeGeleceğe Yönelik DeğerlendirmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu "Özel Durumlar Tebliği"nin (II-15.1) 10. maddesi kapsamında, Global Yatırım Holding A.Ş, 2023 yılına yönelik beklentilerini açıklamıştır. İlgili sunum ekte yer almaktadır.İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1123451BIST