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***GLYHO* *NTGAZ*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi

18.09.2023 13:41
***GLYHO* *NTGAZ*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi


***GLYHO******NTGAZ*** GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )

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İlgili Fonlar []
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi

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Bildirim İçeriği

Pay Alım Satım Bilgileri

Açıklamalar

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin 14.09.2023 tarihli açıklamasına istinaden, %70 oranında bağlı ortaklığımız Naturelgaz Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesinde sahibi olduğumuz paylardan 23.000.000,-TL nominal değerli payların (çıkarılmış sermayeye oranı %10,00) kurumsal yatırımcılara satışı beher hisse başına 16.50TL satış fiyatı ile bugün itibarıyla tamlanmıştır. 
Bu işlemle birlikte, Şirketimizin Naturelgaz'daki pay sahipliği oranı %60'a düşerken, Naturelgaz'ın halka açıklık oranı %40'a çıkmıştır. 
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 

Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
18/09/2023 23.000.000 23.000.000 161.000.000 138.000.000 % 70 % 70 % 60 % 60




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195664


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ISBTR 219.304,90 2.412.354 % 10,00  
ALCAR 998,20 385.807.838 % 9,99  
MIATK 500,20 372.488.058 % 9,98  
METUR 13,78 71.251.350 % 9,98  
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Dolar 27,0069 27,0341 % 0,19  
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Sterlin 33,3563 33,5235 % 0,14  
Frank 29,9739 30,1544 % 0,11  
Riyal 7,1811 7,2171 % 0,13  
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Altın Ons 1.924 1.925 0,44  
Altın Gr. 1.675 1.675 5,43  
Cumhuriyet 11.313 11.484 -13,00  
Tam 11.083 11.155 22,00  
Yarım 5.559 5.601 11,00  
Çeyrek 2.771 2.800 5,00  
Gümüş.Ons 23,06 23,08 0,03  
Gümüş Gr. 20,12 20,14 0,15  
B. Petrol 94,80 94,80 0,87  
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