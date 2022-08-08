***GMA* *GSP* *DVU* *GPO* *PNLSN*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
08.08.2022 18:16
***GMA******GSP******DVU******GPO******PNLSN*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNLSN]
İlgili Fonlar [GMA, GSP, DVU]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Pay Alım/Satım İşlemlerine İlişkin Özel Durum Açıklaması
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1053068
BIST
18:052.795
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 44,57
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.803
En Düşük
2.759
18:0517,9668
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0546
|Açılış
|: 18,0030
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
18:0518,3954
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,1541
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3954
En Düşük
18,1988
18:051.031,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 8,50
|Açılış
|: 1.031,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.034,34
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YBTAS
|28.677,00
|1.609.971
|% 10,00
|
|DAPGM
|38,96
|59.329.967
|% 9,99
|
|NETAS
|22,24
|42.290.165
|% 9,99
|
|DURDO
|35,48
|39.162.229
|% 9,98
|
|GSRAY
|4,74
|194.333.148
|% 9,98
|
|ASUZU
|267,30
|16.982.104
|% -10,00
|
|KZBGY
|39,94
|31.484.277
|% -9,96
|
|HUNER
|3,29
|216.326.892
|% -9,86
|
|SNGYO
|4,05
|257.073.798
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.887.858
|% -9,64
|
|THYAO
|58,75
|5.115.152.739
|% 0,95
|
|EKGYO
|3,44
|2.600.098.662
|% -1,71
|
|EREGL
|28,70
|2.211.973.587
|% 4,06
|
|SISE
|23,90
|2.063.365.960
|% 2,14
|
|SASA
|52,00
|1.953.331.925
|% 4,42
|
|EKGYO
|3,44
|2.600.098.662
|% -1,71
|
|SKBNK
|2,29
|962.528.364
|% 3,62
|
|TSKB
|3,24
|1.298.191.825
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,20
|1.499.005.360
|% -0,76
|
|DOHOL
|4,20
|825.333.878
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9454
|17,9668
|% 0,30
|
|Euro
|18,3392
|18,3954
|% 0,84
|
|Sterlin
|21,6902
|21,7990
|% 0,62
|
|Frank
|18,7581
|18,8711
|% 1,14
|
|Riyal
|4,7631
|4,7870
|% 0,22
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.788
|12,00
|
|Altın Gr.
|1.032
|1.033
|9,64
|
|Cumhuriyet
|6.876
|6.980
|30,00
|
|Tam
|6.907
|6.998
|8,00
|
|Yarım
|3.365
|3.421
|3,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.710
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,63
|20,66
|0,75
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,91
|0,43
|
|B. Petrol
|95,80
|95,80
|0,88
|
Seans Raporu
18:05
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17:59
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17:59XU050
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