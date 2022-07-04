***GMA* *GSP* *DVU* *GPO* *PNLSN* *SPN*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
04.07.2022 18:11
***GMA******GSP******DVU******GPO******PNLSN******SPN*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNLSN]
İlgili Fonlar [GMA, GSP, SPN, DVU]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041301
BIST
18:052.406
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -37,79
|Açılış
|: 2.459
|
|Önceki Kapanış
|: 2.444
|
2.475
En Düşük
2.406
18:0516,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0802
|Açılış
|: 16,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7820
|
16,8529
En Düşük
16,7215
18:0517,5670
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0881
|Açılış
|: 17,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6178
En Düşük
17,4493
18:05977,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 1,40
|Açılış
|: 977,26
|
|Önceki Kapanış
|: 976,05
|
980,49
En Düşük
971,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BERA
|15,38
|513.281.810
|% 9,94
|
|OYAYO
|9,51
|10.377.932
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,12
|40.090.278
|% 9,84
|
|MNDRS
|3,58
|36.930.789
|% 9,82
|
|KLKIM
|23,50
|141.173.677
|% 7,90
|
|LIDFA
|10,04
|43.195.695
|% -9,96
|
|CANTE
|40,00
|87.033.078
|% -9,42
|
|ARMDA
|142,00
|1.806.696
|% -7,25
|
|BALAT
|11,60
|564.799
|% -7,20
|
|MZHLD
|87,00
|21.604.755
|% -6,50
|
|THYAO
|47,68
|3.029.643.423
|% -3,29
|
|KOZAL
|196,50
|1.921.747.800
|% 5,08
|
|SISE
|21,20
|1.805.622.187
|% -0,66
|
|EREGL
|25,96
|1.324.819.989
|% -4,07
|
|KOZAA
|28,30
|1.144.284.233
|% 1,58
|
|EKGYO
|2,83
|939.809.667
|% 0,71
|
|ODAS
|2,73
|463.761.832
|% -5,54
|
|YKBNK
|4,28
|540.372.407
|% -2,95
|
|TSKB
|1,98
|191.570.506
|% -3,41
|
|KRDMD
|10,67
|941.442.427
|% -5,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,8213
|16,8339
|% 0,47
|
|Euro
|17,5392
|17,5636
|% 0,48
|
|Sterlin
|20,3211
|20,4230
|% 0,56
|
|Frank
|17,4354
|17,5404
|% 0,26
|
|Riyal
|4,4707
|4,4931
|% 0,43
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|-5,30
|
|Altın Gr.
|977
|978
|1,54
|
|Cumhuriyet
|6.540
|6.639
|23,00
|
|Tam
|6.527
|6.619
|29,00
|
|Yarım
|3.195
|3.237
|15,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.618
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,89
|19,93
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|0,07
|
|B. Petrol
|114
|114
|2,04
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -42, 2 kaybederek (% -1.59 ) 2, 613
-
17:59XU100
Endeks 2, 410 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 39 altında . İşlem hacmi 24, 622.00 milyon TL de
-
17:59PENGD
Yüzde -5.95 oranında düşüşle 5.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 988, 164 adet işlem
-
17:58KFEIN
Yüzde -6.23 oranında düşüşle 21.08 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 625, 359 adet işlem
-
17:56MZHLD
Yüzde -6.56 oranında düşüşle 86.95 lira fiyatla işlem gören hissede 234, 433 adet işlem