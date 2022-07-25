***GMA* *GSP* *DVU* *GPO* *PNLSN* *SPN*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
25.07.2022 18:18
***GMA******GSP******DVU******GPO******PNLSN******SPN*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [PNLSN]
İlgili Fonlar [GMA, GSP, SPN, DVU]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047610
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,8347
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1075
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8510
En Düşük
17,7389
18:0518,2273
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1041
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,3149
En Düşük
18,0846
18:05984,06
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,92
|Açılış
|: 984,06
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8144
|17,8347
|% 0,61
|
|Euro
|18,1997
|18,2273
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,4082
|21,5155
|% 0,88
|
|Frank
|18,4010
|18,5118
|% 0,21
|
|Riyal
|4,7293
|4,7530
|% 0,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.717
|1.718
|-10,07
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-0,83
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.622
|6.703
|-59,00
|
|Yarım
|3.227
|3.277
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.618
|1.638
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|18,40
|18,43
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|10,53
|10,55
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,49
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem