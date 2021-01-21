***GMA* *LKMNH* *GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi
21.01.2021 15:30
***GMA******LKMNH******GPO*** AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Pay Alım Satım Bildirimi )
İlgili Şirketler [LKMNH]
İlgili Fonlar [GMA]
Türkçe
Pay Alım Satım Bildirimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20/01/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Pay Alım Satım Bilgileri
Açıklamalar
20.01.2021 tarihinde yapılan özel durum açıklamasında 19 Ocak 2021 tarihinde LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM HİZMETLERİ VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. payları ile ilgili olarak gerçekleştirilen satış işlemine ilişkin 15,5553 TL olan fiyat sehven 12,3244 TL olarak, 2.652.240 ,87 TL olan tutar sehven 2.101.359,50 TL olarak ilan edilmiştir. Düzeltilmiş açıklama ektedir
Pay Alım Satım Bilgileri
İşlem Tarihi Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903676
BIST
16:551.563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -5,89
|Açılış
|: 1.578
|
|Önceki Kapanış
|: 1.569
|
1.582
En Düşük
1.562
16:557,3718
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0473
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4247
En Düşük
7,3488
16:558,9712
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0144
|Açılış
|: 8,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0243
En Düşük
8,9372
16:55440,17
En Yüksek
|Değişim
|: -1,25%
|| -5,58
|Açılış
|: 440,17
|
|Önceki Kapanış
|: 445,75
|
447,19
En Düşük
440,17
BIST En Aktif Hisseler16:53
|VAKFN
|6,60
|193.514.341
|% 10,00
|
|PKENT
|1.576,40
|8.775.109
|% 10,00
|
|DITAS
|40,92
|4.449.196
|% 10,00
|
|ATSYH
|8,91
|827.151
|% 10,00
|
|TACTR
|16,50
|1.818.332
|% 10,00
|
|KLNMA
|31,06
|1.843.666
|% -9,97
|
|YONGA
|34,50
|1.785.314
|% -9,97
|
|ARTI
|7,64
|2.075.583
|% -9,69
|
|UZERB
|79,00
|807.257
|% -9,20
|
|OYAYO
|10,70
|134.844.817
|% -7,44
|
|EKGYO
|2,57
|2.281.936.463
|% 4,47
|
|GARAN
|10,17
|2.097.240.798
|% 1,19
|
|KARSN
|4,55
|1.074.584.665
|% 9,90
|
|AKBNK
|6,97
|1.028.113.350
|% 0,72
|
|YKBNK
|3,23
|887.750.324
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,57
|2.281.936.463
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,61
|612.930.773
|% 1,90
|
|YKBNK
|3,23
|887.750.324
|% 1,25
|
|TSKB
|1,97
|509.445.628
|% -0,51
|
|KARSN
|4,55
|1.074.584.665
|% 9,90
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3652
|7,3697
|% -0,67
|
|Euro
|8,9610
|8,9686
|% -0,19
|
|Sterlin
|10,0743
|10,1248
|% -0,20
|
|Frank
|8,2822
|8,3321
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9566
|1,9664
|% -0,69
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-4,87
|
|Cumhuriyet
|2.937
|2.981
|-3,00
|
|Tam
|2.915
|2.990
|-17,07
|
|Yarım
|1.409
|1.446
|-8,25
|
|Çeyrek
|707
|723
|-4,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,09
|-0,07
|
Seans Raporu
16:53
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-
17:07XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 75 kaybederek (% -0.46 ) 1, 683
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17:07XU100
Endeks 1, 566 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 19 altında . İşlem hacmi 27, 289.00 milyon TL de
-
17:07IZFAS
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 391, 226 adet işlem
-
17:05ALCAR
Yüzde -3.23 oranında düşüşle 454.80 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 332 adet işlem
-
17:02XU100
Endeks 1, 565 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 26 altında . İşlem hacmi 26, 888.00 milyon TL de