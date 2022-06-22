***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBilgilendirme PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarihli toplantısında 2022/09 sayılı kararı ile,6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği, Borsa İstanbul A.Ş. düzenlemeleri, Esas Sözleşmemiz ve ilgili diğer düzenlemeler çerçevesinde, Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının ekte yer aldığı şekliyle kabul edilmesine karar vermiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038803BIST