***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 22.04.2022Genel Kurul Tarihi 14.05.2022Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 13.05.2022Ülke TürkiyeŞehir ANKARAİlçe YENİMAHALLEAdres Hilton Garden Inn Ankara Gimat (Yelken Salonu) Çamlıca Mahallesi, Anadolu Bulvarı No:26 Yenimahalle/ANKARAGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.2 - Toplantı Başkanlığı'na Genel Kurul toplantı tutanağını imzalamak üzere yetki verilmesi.3 - 2021 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi.4 - 2021 yılı Bağımsız Denetim Raporu ve Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.5 - Yönetim Kurulu tarafından 2022 yılı için belirlenen Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun Genel Kurul'un onayına sunulması.6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri.7 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Kar Dağıtım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması.8 - Yönetim Kurulu'nun 2021 yılı "Kâr Dağıtım Teklifi"nin görüşülerek Genel Kurul'un onayına sunulması.9 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "Bağış ve Yardım Politikası"nın Genel Kurul'un onayına sunulması.10 - Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde, 2021 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve Şirketin 2022 yılında yapacağı bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi.11 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi.12 - Kurumsal Yönetim Tebliği uyarınca Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adaylarının Genel Kurul'un onayına sunulması.13 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi.14 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin belirlenmesi.15 - Yönetim Kurulu'nun 23.11.2021 tarihli kararı ile başlatılan pay geri alım işleminin Genel Kurul'un bilgi ve onayına sunulması.16 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi.17 - Dilek ve temenniler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 Kar Dağıtım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 Bağış ve Yardım Politikası.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ve Özgeçmişleri.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlanmış olup Toplantı Tutanağı ve Hazirun Listesi ekte yer almaktadır.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2021 Olağan Genel Kurul Hazirun Listesi.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalarhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030446BIST