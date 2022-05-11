***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Yılı Kar Dağıtım TeklifiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi 17.05.2022 olarak güncellenmiştir.Karar Tarihi 22.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 14.05.2022Nakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)GMTAS, TREGMAT00027 Peşin 0,1111111 11,11111 10 0,0999999 9,99999Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 17.05.2022 20.05.2022 18.05.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)GMTAS, TREGMAT00027 0 0Ek AçıklamalarŞirket Yönetim Kurulunun 22.04.2022 tarihli toplantısında,Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri: II 14.1. Sayılı Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2021-31.12.2021 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 42.679.170,86 TL dağıtılabilir net dönem ka^rı elde edilmiş olup, Ka^r Dağıtım Politikası ve Esas Sözleşmede belirtilen esaslar çerçevesindea) Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun ka^r dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir ka^rın brüt 16.577.777,78 TL'lik kısmının nakit ka^r payı olarak ortaklara dağıtılmasına,b) Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca 3.527.021,91 TL'nin genel kanuni yedek akçe olarak ayrılmasına,c) Kalan ka^rın olağanüstü yedeklere eklenmesine,d) Pay sahiplerine dağıtılacak nakit ka^r payı dağıtımının 16-20 Mayıs tarihlerinde yapılması ve bu konuda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususlarını içeren Ka^r Dağıtım Teklifinin 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Kar Dağıtım Tablosu.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUGİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 149.200.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.097.401,1Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi İmtiyaz yoktur.* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 52.664.024 46.148.862,644. Vergiler ( - ) 8.115.609 8.763.979,835. Net Dönem Kârı 44.548.415 37.384.882,816. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.869.244,14 1.869.244,148. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.679.170,86 35.515.638,67Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 10.000 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 10.000 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 42.689.170,86 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 7.103.127,73 0* Nakit 7.103.127,73 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 9.474.650,05 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 1.657.777,77 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 24.443.615,31 17.280.083,1220. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET- - - 14.920.000 0 10 0,1 10TOPLAM 14.920.000 0 10 0,1 10http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029102BIST