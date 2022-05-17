***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.05.2022 12:26
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3. nolu Yönetim Kurulu'nun Yapısı maddesinde düzenlenen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine ilişkin kriterler çerçevesinde 14 Mayıs 2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Sn. İsmail Barınır, Sn. Caner Atik ve Sn. Emre Burak Onat Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak belirlenmiştir.
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin bağımsızlık beyanları ve özgeçmişleri ekte yer almaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030802
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