***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoAylin KOCAMAN Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi , Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi 01.01.2021 0312 666 38 38 yatirimciiliskileri@gimatgross.net Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 923784 - 923230Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviRECAİ KESİMAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Yönetici 12.03.2015 İcrada Görevli YGGYO'da Yönetim Kurulu Üyesi, Gimat Anadolu Konut Yapı Kooperatifinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TPF'de Yönetim Kurulu Üyesi ve TPF'ye bağlı Ankara PERDER'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Evet 0.002 Bağımsız Üye DeğilMUSTAFA TUĞLU 12.03.2015 Ay-Tu Zeytincilik Tarım ve Gıda Ürün İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti'de Şirket ortağı, Aktuğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti'de Şirket Müdürü 0.0009ENGİN BAŞER Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetici 12.03.2015 İcrada Görevli Zümrüt Baharatları Gıda San.ve Tic. Ltd. Şti'de Şirket ortağı Evet 0.0007 Bağımsız Üye DeğilOLGUN AYDIN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yönetici 12.03.2015 İcrada Görevli Değil ATO Meclis Üyesi, Motif Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı Evet 0.002 Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim ve Riskin Erken Saptanması Komitesi ÜyesiİSMAİL BARINIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 30.06.2021 İcrada Görevli Değil Yükseliş Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde kurucu ortak, Yeminli Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030802 Değerlendirilmedi Hayır Denetim ve Ücret Komitesi BaşkanıCANER ATİK Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Yeminli Mali Müşavir 14.05.2022 İcrada Görevli Değil Hesap Uzmanları Derneğinde Yönetim Kurulu Üyesi, Hesap Uzmanları Vakfında Denetim Kurulu Üyesi, Yükseliş Yeminli Mali Müşavirlik şirketinde kurucu ortak ve Yeminli Mali Müşavir Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030802 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Denetim Komitesi ÜyesiEMRE BURAK ONAT Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 14.05.2022 İcrada Görevli Değil Ankalex Avukatlık Ortaklığı'nda Avukat, Anka Arabuluculu Merkezi'nde Uzman Arabulucu Evet Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1030802 Değerlendirilmedi Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Ücret Komitesi ÜyesiYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerRECAİ KESİMAL Genel Müdür Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür YGGYO'da Yönetim Kurulu Üyesi, Gimat Anadolu Konut Yapı Kooperatifinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, TPF'de Yönetim Kurulu Üyesi ve TPF'ye bağlı Ankara PERDER'de Yönetim Kurulu Başkan YardımcısıMUSTAFA TUĞLU Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yön. Kur. Bşk. Yrd./Genel Müdür Yrd. Ay-Tu Zeytincilik Tarım ve Gıda Ürün İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti'de Şirket ortağı, Aktuğlu Gıda San. ve Tic. Ltd. Şti'de Şirket MüdürüŞİNASİ ERDÖNMEZ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür Yardımcısı