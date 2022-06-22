Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri

22.06.2022 19:03
***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri


***GMTAS*** GİMAT MAĞAZACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 22.06.2022 tarihli toplantısında
1) Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği hükümleri uyarınca, Şirketimiz Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen "Denetimden Sorumlu Komite", "Riskin Erken Saptanması Komitesi", "Kurumsal Yönetim Komitesi" ve "Ücret Komitesi" oluşturulmasına,
2) Şirketimizin 14.05.2022 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında üç yıl görev yapmak üzere seçilen Yönetim Kurulu üyelerinden
a) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail BARINIR (Başkan) ve Caner ATİK (Üye)'in Denetimden Sorumlu Komitede görevlendirilmesine,
b) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Caner ATİK (Başkan) ve Olgun AYDIN (Üye)'ın Riskin Erken Saptanması Komitesinde görevlendirilmesine,
c) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Emre Burak ONAT (Başkan), Aylin KOCAMAN (Üye) ve Olgun AYDIN (Üye)'ın Kurumsal Yönetim Komitesinde görevlendirilmesine,
d) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri İsmail BARINIR (Başkan) ve Emre Burak ONAT'ın (Üye) Ücret Komitesinde görevlendirilmesine,
3) Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11 inci maddesi çerçevesinde Yatırımcı İlişkileri Müdürü Aylin KOCAMAN'ın Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmesine,
4) 4.5.1. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca, Şirketimizin Yönetim Kurulu yapılanması dikkate alınarak ayrı bir "Aday Gösterme Komitesi" oluşturulmamasına ve bu Komitenin öngörülen görevlerinin yerine getirilmesi yetki ve sorumluluğunun tamamen "Kurumsal Yönetim Komitesi"ne bırakılmasına,
5) Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi ve Ücret Komitesi'nin hazırlanan "Çalışma Usul ve Esasları"nın kabul edilmesine ve adı geçen Komitelerin görevlerini yerine getirirken bu esaslara uymasına,
                  
Oy birliği ile karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038802


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:052.574
Değişim :  -0,06% |  -1,56
Açılış :  2.572  
Önceki Kapanış :  2.576  
En Yüksek
2.587 En Düşük
2.552
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MAKIM 12,87 421.444.981 % 10,00  
BAYRK 6,71 30.091.856 % 10,00  
DGGYO 11,05 21.795.332 % 9,95  
DOKTA 31,18 12.511.109 % 9,94  
BALAT 13,12 1.440.668 % 9,15  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 17,3265 17,3281 % -0,06  
Euro 18,3236 18,3682 % 0,55  
Sterlin 21,2376 21,3441 % 0,09  
Frank 17,9543 18,0624 % 0,50  
Riyal 4,6098 4,6330 % 0,10  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.838 1.838 4,89  
Altın Gr. 1.025 1.025 3,86  
Cumhuriyet 6.843 6.946 19,00  
Tam 6.802 6.913 26,00  
Yarım 3.339 3.381 12,00  
Çeyrek 1.673 1.690 6,00  
Gümüş.Ons 21,46 21,48 -0,23  
Gümüş Gr. 11,97 11,99 -0,11  
B. Petrol 112 112 -2,91  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2022 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru